Trung Quốc triệt phá mạng lưới lớn buôn bán nội tạng người

Phần lớn nguồn cung cấp nội tạng cho thị trường “chợ đen” ở Trung Quốc là lao động nhập cư.



Theo Đức Vũ (DT/ Xinhua)

Đợt triệt phá được tiến hành cuối tháng trước nhờ sự phối hợp của cơ quan công an nhiều tỉnh thành, trong đó các cơ quan chức năng đã giải cứu được 127 người bán nội tạng. Danh tính của những người này chưa được tiết lộ.Cảnh sát cho biết những đối tượng tham gia mạng lưới đã sử dụng Internet để dụ dỗ người bán tạng hòng kiếm lợi nhuận lớn từ các giao dịch buôn bán nội tạng.Theo thống kê của Bộ Y tế Trung Quốc, hiện ở nước này có khoảng 1,5 triệu người cần được cấy ghép cơ quan nội tạng, nhưng mỗi năm chỉ có khoảng 10.000 ca được thực hiện do thiếu nguồn hiến tặng.Chính sự thiếu hụt trầm trọng này đã dẫn tới việc hình thành thị trường "chợ đen" buôn bán nội tạng người ở Trung Quốc.Đầu năm 2007, Chính phủ trung ương Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố những quy định cấp quốc gia về cấy ghép nội tạng người. Theo đó, nghiêm cấm các tổ chức và cá nhân buôn bán nội tạng dưới mọi hình thức.Luật Hình sự sửa đổi năm 2011 của Trung Quốc cũng đưa ra 3 điều khoản về tội phạm liên quan đến buôn bán nội tạng, trong đó quy định rõ những kẻ bị kết tội tổ chức buôn bán nội tạng người sẽ phải đối mặt với án tù từ 5 năm trở lên, kèm mức tiền phạt rất nặng. Những kẻ bị kết tội "cưỡng ép hiến tạng, lấy nội tạng của người khác hay của trẻ vị thành niên" có thể phải đối mặt với mức án cao nhất dành cho tội giết người.Để tăng nguồn cung cấp nội tạng hợp pháp, giới chức y tế Trung Quốc đang tích cực xây dựng mạng lưới hiến tặng đáng tin cậy và khuyến khích mọi người tham gia.Mạng lưới này đã được vận hành thử nghiệm từ năm 2010 ở 16 trên tổng số 31 khu vực cấp tỉnh và kết quả là đã nhận được 241 lượt hiến tặng, giúp ích cho gần 700 người bệnh.Tuy nhiên, dư luận Trung Quốc vẫn tỏ ra lo ngại về hoạt động buôn bán nội tạng người vì số lượng nội tạng hiến tặng quá thấp so với nhu cầu cấy ghép trên thực tế.Theo kết quả một cuộc thăm dò được thực hiện đối với 1.012 người ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, có tới 81% số người được hỏi cho rằng việc hiến tặng nội tạng có thể dẫn tới vấn nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp.