Trung Quốc và Nga họp bàn về an ninh chiến lược

Ông Đới Bỉnh Quốc (phải) bắt tay với ông Nikolai Patrushev trong cuộc tham vấn tại Mátxcơva ngày 20/8. (Nguồn: Xinhua)

Phát biểu tại cuộc tham vấn, ông Đới Bỉnh Quốc cho rằng, Trung Quốc và Nga có những lợi ích chung trong an ninh chiến lược, do vậy hai nước cần nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu trẻ hóa và phát triển quốc gia ở hai nước, vấn đề đòi hỏi phải có các điều kiện bên trong và bên ngoài thuận lợi.



Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sự điều phối và hợp tác về các vấn đề an ninh chiến lược giữa hai nước, đặc biệt trong tình hình quốc tế phức tạp hiện nay.



Ngoài ra, hai nước cũng cần tiếp tục ủng hỗ lẫn nhau trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh, đồng thời có lộ trình phát triển căn cứ vào điều kiện cụ thể của mỗi nước.



Về phần mình, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đánh giá cao sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga. Ông cho rằng, hai nước có các quan điểm tương đồng về nhiều vấn đề lớn, đồng thời khẳng định không có gì cản trở quan hệ Nga-Trung./.

(Theo Vietnam+)