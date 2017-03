Trung Quốc và Triều Tiên củng cố quan hệ hữu nghị

Ông Chu Vĩnh Khang (phải) và ông Ri Myong Su tại cuộc gặp. (Ảnh: Xinhua/Zhang Duo)

Tại cuộc gặp, ông Chu Vĩnh Khang nhấn mạnh rằng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước được xây dựng và vun đắp bởi các nhà cách mạng lão thành của hai nước và hai Đảng, là tài sản vô giá của hai nước.



Ông khẳng định rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên, tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, góp phần vào sự phát triển chung, hòa bình và ổn định ở khu vực.



Ông Chu Vĩnh Khang kêu gọi hai bên tăng cường thông tin liên lạc, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống các loại tội phạm xuyên biên giới, không ngừng nỗ lực bảo vệ sự ổn định và an ninh quốc gia cũng như các khu vực biên giới của hai nước.



Ông Ri Myong Su khẳng định Triều Tiên sẵn sàng tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nhà nước, hai Đảng cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ An ninh nước này với Bộ Công An Trung Quốc.



Sáng cùng ngày, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ cũng đã hội đàm với ông Ri Myong Su.



Ông Mạnh Kiến Trụ khẳng định sự hợp tác và thông tin giữa Bộ Công An Trung Quốc và Bộ An ninh Nhân dân Triều Tiên đã góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và ổn định tình hình của cả hai nước.



Ông Ri Myong Su khẳng định coi trọng phát triển các mối quan hệ hợp tác với Bộ Công an Trung Quốc, sẵn sàng củng cố sự hợp tác hai bên cùng có lợi./.

(Theo TTXVN)