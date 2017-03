Trung tâm New York sơ tán vì chiếc xe bí ẩn

Đám đông tập trung ở gần Quảng trường Thời đại khi chiếc SUV bốc khói bị phát hiện. Ảnh: CBS.

Reuters dẫn lời quan chức an ninh New York, Mỹ, cho hay lệnh sơ tán được đưa ra để họ thực hiện “một cuộc điều tra khẩn cấp”. Hàng chục nhân viên an ninh phong tỏa lối vào khu quảng trường đông đúc nhất Manhattan, nơi mà du khách và khán giả xem nhạc kịch hay lui tới.

Phát ngôn viên sở cảnh sát New York Paul Browne cho hay chiếc xe bị bỏ lại ở quảng trường và khói bốc lên từ trong xe. Nhiều nguồn tin cho biết đã nhìn thấy một người chạy khỏi chiếc xe này. Một nhóm cảnh sát dỡ bom đã được điều động tới hiện trường và lính cứu hỏa cũng dập tắt một đám cháy nhỏ.

Một nhân viên cứu hỏa cho hay anh đến hiện trường từ rất sớm và thấy có “ánh lửa” từ phía sau chiếc xe thể thao màu tối. Anh nói “một vụ nổ nhỏ” đã xảy ra vào khoảng 6h – 6h30 tối qua. Một sĩ quan khác thì cho rằng đây chỉ là một vụ cháy xe đơn thuần.

Đội dỡ bom vẫn ở lại hiện trường cho tới 9h tối nay. Một con robot cũng được điều động tham gia cuộc điều tra chiếc xe thể thao đáng ngờ.

Reuters cho hay một vụ nổ xảy ra trong khu vực chiếc SUV đỗ vào lúc 9h15. Hai xe cứu hỏa cũng có mặt tại hiện trường, sẵn sàng dập lửa nếu cần thiết.

Khu quảng trường được sơ tán đa phần vào lúc 8h tối, Reuters cho biết. Tuy nhiên, những thực khách tại nhà hàng gần đó vẫn được phép tiếp tục ăn uống và nhiều người vẫn có mặt ở nhà hát Broadway.

