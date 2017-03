Truy tố cặp vợ chồng tra tấn con bằng bàn ủi nóng

Rất nhiều lần Đình Định bị bố mẹ bắt quỳ trên đinh để xin lỗi.



Chuyện xảy ra với bé gái Đình Đình, 6 tuổi ở thôn Thiên Khê, thành phố Tốt Tiết, tỉnh Quý Châu – Trung Quốc. Ngày 29/10 vừa qua khi đến lớp thấy Đình Đình không thể ngồi xuống ghế, cô giáo chủ nhiệm kiểm tra thì kinh hoàng phát hiện hai bên mông, hai chân em bị phồng rộp, đau rát.Sự việc đã được báo về đồn cảnh sát, không mất nhiều thời gian, kẻ thủ ác đã được tìm ra. Họ không phải là ai xa lạ mà chính là những người đã sinh ra Đình Đình. Đau lòng hơn, đây không phải lần đầu tiên em bé này bị chính cha mẹ mình dùng cực hình ngược đãi.Người Trung Quốc vẫn nói, hổ dữ cũng không ăn thịt con, vậy mà hai vợ chồng này lại có thể đang tâm dùng cực hình chỉ có trong thời trung cổ để trừng phạt con gái mình mỗi khi thấy có chuyện gì không vừa lòng.Khi cảnh sát đến điều tra, chính anh trai cô bé cho biết cha mẹ Đình Đình là thủ phạm, mọi người bán tín bán nghi, nhưng khi trả lời thẩm vấn, hai vợ chồng “phát xít” này thừa nhận mà mặt không hề biến sắc.Một chuỗi ngày dài của cực hình đối với một em bé 6 tuổi dần được đưa ra ánh sángTrước đó, cặp vợ chồng ác thú này đã dùng cả thanh sắt để vụt con, bắt Đình Đình phải quỳ lên đinh nhọn để xin lỗi. Họ còn nghĩ ra “độc chiêu” bấm lỗ tai con rồi xỏ chỉ chà xát…Có lẽ đây là loại cực hình có một không hai, trong nhà tù đế quốc cũng chưa chắc đã … phát minh nổi!Đỉnh điểm của những trận hành hạ chính con đẻ của mình là người mẹ vớ ngay chiếc bàn là đang là quần áo dí vào hai mông, hai chân đứa con gái non nớt.Mới vào lớp 1 được hơn 2 tháng, thầy Dư – giáo viên chủ nhiệm cho biết thường xuyên thấy em có những vết thâm tím trên mặt, khi hỏi em tại sao thì Đình Đình chỉ trả lời do không cẩn thận, em bị ngã.Buổi học chiều ngày 29/10 vừa qua khi thấy Đình Đình bật khóc vì đau đớn không thể ngồi xuống ghế như mọi ngày, cô giáo dạy ngữ văn hôm đó xuống tận nơi hỏi han. Vốn chỉ nghĩ có lẽ em bị các bạn trêu trọc, nhưng không thể ngờ hai mông, hai chân em đang rớm máu. Càng kinh hoàng hơn khi biết rằng Đình Đình bị ai đó dùng bàn là nóng “là mông”!Sự việc lập tức được báo lên ban giám hiệu, trước tính chất nghiêm trọng của vấn đề, hiệu trưởng quyết định báo cảnh sát vào cuộc.Trương Chu và La Mai – những người cha người mẹ đang tâm làm những điều còn hơn cả loài cầm thú, dùng bàn là nóng chà vào mông con mình, bấm lỗ tai xuyên chỉ kéo đi kéo lại…Hai vợ chồng này vốn quê Quảng Đông đến Tốt Tiết kiếm việc làm, chồng làm xe ôm, vợ chồng họ đem theo 4 đứa con, 1 trai 3 gái, Đình Đình là con thứ 2 trong nhà.Kinh khủng hơn, trả lời cảnh sát La Mai cho biết, mình mới chỉ “là mông” con một lần, chồng thị, Trương Chu còn dùng bàn là nóng “là môi” Đình Đình những … 2 lần! Không thể hiểu cuộc đời này lại có những kẻ lấy tra tấn con đẻ mình ra làm trò tiêu khiển!“Tại nó lười không chịu làm bài tập, thỉnh thoảng lại còn cãi lại. Chúng tôi bực quá, mới lấy bàn là để dạy bảo” – La Mai, người mẹ độc ác thản nhiên trả lời cảnh sát.Hai vợ chồng này không những chẳng có chút gì tỏ ra là hối hận về hành vi của mình, bọn chúng còn tự đắc cứ như là muốn thách thức cán bộ điều tra, “con tôi đẻ ra tôi muốn làm gì nó thì làm”.Tìm đến người chủ nhà trọ của đôi vợ chồng “hổ mang” này, bà chủ nhà còn tỏ ra phẫn nộ. Cô Hà, chủ nhà trọ cho biết, nhiều hôm thấy nửa đêm chúng đánh con, những đứa trẻ đau đớn khóc lóc mà khiến người khác không sao ngủ nổi.Cô Hà cho biết, đòn roi đã thay cho cơm bữa, thỉnh thoảng Đình Đình còn bị cả hai vợ chồng lột hết quần áo thi nhau đánh. Can không được, bảo không xong, cô quyết định đuổi bọn họ ra khỏi nhà trọ.Tất cả những người hàng xóm của cặp “hổ mang” này đều xác nhận chuyện ngược đãi Đình Đình của cha mẹ cô bé.Thầy Du, giáo viên chủ nhiệm của Đình Đình cho biết. Mặc dù mới chỉ nhập học hơn hai tháng nhưng Đình Đình rất ngoan và nghe lời thầy cô, ai cũng quý em. Không ngờ cô bé mới 6 tuổi đời đã phải sống cuộc sống không khác nào địa ngục.Bình thường ở lớp Đình Đình luôn là người gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Cô bé rất chịu khó học, bài kiểm tra thường xuyên được 100 điểm.Nhiều người dân Trung Quốc đã rơi nước mắt khi chứng kiến một đứa trẻ mới 6 tuổi đời mà bị chính cha mẹ hành hạ, tra tấn không khác gì thú dữ.