Tư lệnh không quân mất chức vì... gấu bông

Cùng với Tư lệnh không quân Dmitry Pakhmelkin, Tổng thống Alexander Lukashenko còn cách chức Chủ tịch Ủy ban biên giới quốc gia Igor Rachkovsky. Trong một tuyên bố do bộ phận báo chí của tổng thống phát hành, hai ông này mất chức do “không hoàn thành trọng trách bảo vệ an ninh quốc gia của Belarus”.

Một số quan chức an ninh khác cũng bị khiển trách, trong đó bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng bị phê là “kém cỏi, bất tài”.



Khoảng 800 con gấu bông "nhảy dù" xuống Belarus. Ảnh: www.studiototal.se/teddybears

Chiếc máy bay trên do một công ty quảng cáo Thụy Điển tên Studio Total thuê. Nó bay vào không phận Belarus từ Lithuania ngày 4-7 rồi thả khoảng 800 con gấu bông xuống địa điểm gần thị trấn Ivenets mà không gặp phải sự cản trở nào từ phía phòng không Belarus. Mỗi con gấu bông mang theo một thông điệp kêu gọi Belarus tôn trọng hơn nữa nhân quyền và ủng hộ các cuộc biểu tình của phe đối lập.

Ban đầu quân đội Belarus một mực phủ nhận bê bối gấu bông. Cựu Tư lệnh không quân Pahmelkin kiên quyết cho rằng đó là chiêu khiêu khích do tình báo nước ngoài dựng lên. Thậm chí, biên tập viên Anton Suryapin của trang tin BNP, người phát hiện vụ việc, còn bị bắt hôm 13-7 và bị giam 72 tiếng để điều tra.

Mãi đến hôm 26-7, giới chức Belarus mới thừa nhận đã bị xâm phạm không phận. Tổng thống Lukashenko tức giận ra lệnh điều tra cặn kẽ và tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia.

Phi công lái máy bay cũng đeo mặt nạ gấu bông. Ảnh: Russia Today

Đổ dầu vào lửa, giám đốc công ty Studio Total, ông Per Cromwell, nhấn mạnh bay vào không phận Belarus dễ như trở bàn tay vì mọi thông tin cần thiết về hệ thống phòng không nước này... đăng tải thả cửa trên Internet. Trong lá thư gửi ông Lukashenko, ông Cromwell chế giễu: “Lực lượng quốc phòng của Belarus là một bộ máy tàn bạo nhưng rệu rã, chỉ giỏi diễu hành và trấn áp dân thường”.

Theo Bằng Vy (NLĐO / Reuters, Russia Today)