Tự thiêu trước tòa án xét xử sát thủ Na Uy

Các nhân viên y tế chuyển người tự thiêu tới bệnh viện

Trang tin VG của Na Uy đã đăng tải một video clip, trong đó một người đàn ông vừa xông vào hàng rào an ninh bên ngoài tòa án vừa hét lớn bằng tiếng Na Uy: “Hãy bắn tôi đi! Bắn tôi đi”, trước khi tẩm xăng tự thiêu.

Ông Finn Belle, lãnh đạo cơ quan cảnh sát cho biết: “Vào thời điểm đó, cảnh sát đang tập trung tại hiện trường, ngọn lửa phát ra người đàn ông cực kỳ nhanh khiến cơ thể chịu nhiều vết bỏng. Hiện người đàn ông đã được đưa tới Bệnh viện Đại học Oslo” và chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự liên hệ giữa vụ việc với phiên xét xử Breivik.



“Một số người có thể cho rằng sự việc này có liên quan tới phiên tòa xử Breivik nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ nào”, ông Belle cho biết.

Breivik đã thú nhận giết 8 người bằng bom xe ở Oslo và sau đó tiếp tục ra tay tàn sát 69 người trên đảo Utoya. Tuy nhiên hắn vẫn một mực khẳng định rằng hành động giết người của mình hoàn toàn cần thiết để cảnh tỉnh những người Na Uy về mối đe dọa của những kẻ nhập cư Hồi giáo.

Ba ngày trước đó, một người an em của một trong số các nạn nhân đã ném giày vào Breivik ngay giữa phiên tòa và nguyền rủa hắn “hãy xuống địa ngục”. Hồi cuối tháng trước, khoảng 40.000 người đã tập trung tại quảng trường gần tòa án hát vang ca khúc Children of the Rainbow (của một ca sĩ Na Uy có tên Lillebjorn Nilsen) – ca khúc mà Breivik đã khẳng định trước tòa rằng y ghét cay ghét đắng!

