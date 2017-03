Tướng an ninh bị bọn buôn lậu thuốc lá đâm chết

Hiện trường của vụ giết người (Nguồn: trend.az)

Theo S.N (Vietnam +)



Abdullo Nazarov, 56 tuổi, đã từng là tướng lĩnh cấp cao trong Ủy ban Nhà nước về An ninh quốc gia (KGB cũ) cho đến khi được giao nhiệm vụ tại tỉnh Gorno-Badakhshan, khu vực núi Pamir gần Afghanistan vào năm 2010.Ông đã bị kéo khỏi xe của mình vào chiều 21/7, và bị đâm cho đến chết bởi những kẻ tấn công chưa được xác định, dù bên ông lúc đó có ba nhân viên cấp dưới đã được trang bị vũ khí, ủy ban an ninh cho biết.Đội của Nazarov trước đó đã thâm nhập vào một băng đảng buôn lậu thuốc lá rất lớn tại một vùng xa về phía đông, và bắt đầu thực hiện vụ bắt giữ đầu tiên, một quan chức an ninh cho AFP biết.Ủy ban này không cung cấp thêm thông tin chi tiết của vụ việc hay cho biết điều gì đã xảy ra với ba nhân viên cấp dưới của ông Nazarov sau vụ tấn công.Tajikistan là nước nghèo nhất trong liên bang Xô viết trước đây và đã bị tàn phá bởi tội phạm và buôn lậu ma túy kể từ sau cuộc nội chiến những năm 1990, ước tính đã cướp đi mạng sống của 150.000 người.