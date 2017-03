Tướng Guinea bị bắt sau vụ mưu sát hụt Tổng thống

Tổng thống Guinea Alpha Conde. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một số nguồn tin đáng tin cậy cho biết vụ tấn công do một nhóm binh sỹ bất mãn thực hiện.



Ngay sau vụ tấn công, Thủ tướng Guinea Mouhamed Said Fofanah triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với sự tham dự của nhiều nhân vật quan trọng trong chính quyền như Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (CNT - hoạt động với chức năng quốc hội lâm thời), người đứng đầu Tòa án tối cao, Chủ tịch Hội đồng kinh tế-xã hội, chỉ huy quân đội và Chủ tịch Ủy ban bầu cử Guinea.



Tại cuộc họp, Thủ tướng Fofanah đã thông báo diễn biến vụ việc, cho biết một số đối tượng âm mưu sát hại Tổng thống Alpha Conde đã sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công tư dinh của Tổng thống ở khu vực Kippe ngoại ô thủ đô Conakry.



Thủ tướng Fofanah cám ơn sự dũng cảm của lực lượng vũ trang trung thành với chính quyền và sự bình tĩnh của nhân dân Guinea, đồng thời cam kết sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ thường dân và trừng phạt những kẻ có ý đồ đẩy lùi sự tiến bộ của đất nước.



Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 19/7 đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào nhà riêng của Tổng thống Alpha Conde, khiến ông này bị thương.



Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi người dân Guinea bình tĩnh kiềm chế trước các hành động nhằm phá hoại tiến trình dân chủ ở nước này.



Ông Alpha Conde đảm nhận cương vị Tổng thống Guinea từ tháng 12/2010, sau cuộc bầu cử tự do đầu tiên ở quốc gia Tây Phi này kể từ khi giành độc lập cách đây gần nửa thế kỷ.



Trước đó, Guinea nằm dưới sự điều hành của một hội đồng quân sự, sau khi nhà lãnh đạo Lansana Conte qua đời năm 2008./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)