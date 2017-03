Tướng Mỹ: Rất khó để có thể can thiệp vào Syria

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey.

Tướng Dempsey nói với kênh tin tức CNN rằng Syria là trung tâm của các nước Trung Đông đang ganh đua nhau, đặc biệt là Iran và Arập Xêút, và khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn khác nhau hơn là trường hợp Libya.



Theo ông, những thách thức an ninh tại Syria xét về phương diện địa lý và quân sự đều rất khác so với những thách thức tại Libya, vốn dẫn tới một chiến dịch quân sự của NATO.



Tướng Dempsey cho biết thêm Syria có "hệ thống phòng không hiện đại và hiệp đồng" nên việc can vào nước này là rất khó. Ông cho rằng "con đường hiện nay tìm kiếm sự đồng thuận quốc tế là hướng đi thích hợp, hơn là đưa ra quyết định hành động đơn phương."



Tuy nhiên, ông cũng nói rằng sẵn sàng cung cấp các lựa chọn quân sự cho giới lãnh đạo Mỹ./.





(Theo Vietnam+)