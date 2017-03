Tướng Mỹ trách cứ cựu sĩ quan vì phê bình Obama

Tướng Martin Dempsey (Nguồn: AFP)

Một nhóm các thành viên quân đội và sĩ quan làm việc cho Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã về hưu chỉ trích ông Obama vì tiết lộ các thông tin nhạy cảm với an ninh quốc gia để tăng cơ hội được tái cử vào tháng 11.



Khi được hỏi những chỉ trích của nhóm này có đúng và có ích hay không, Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Hoa Kỳ, nói ông không muốn bình luận về tính chính xác của những cáo buộc đó, nhưng cũng cho biết thêm: “Về ý kiến thứ hai, có ích hay không ư? Không, không có ích chút nào. Không có ích với tôi.”



Quân đội có vai trò và sứ mệnh của mình đòi hỏi phải trung lập về mặt chính trị, ông Dempsey giải thích.



“Một trong những điều quan trọng nhất với nghề nghiệp này trong một nền dân chủ, trong nền dân chủ của chúng ta, là chúng tôi phải đứng ngoài chính trị. Đó là cách để chúng tôi có được sự tin tưởng của người dân Mỹ,” Dempsey nói.



Một nhóm cựu sĩ quan lực lượng biệt kích hải quân Mỹ (SEAL) và các sĩ quan về hưu khác, nhóm OPSEC, đã chỉ trích ông Obama, nhưng nói rõ họ không phải là một tổ chức có tính đảng phái và chỉ phát biểu vì quan ngại đối với an ninh quốc gia.



Trong các đoạn video được phát đi tháng này, nhóm trên nói chính quyền Obama gây nguy hiểm cho nước Mỹ và sự an toàn của quân đội khi tiết lộ các bí mật về những chiến dịch, bao gồm cuộc tập kích năm ngoái tiêu diệt Osama bin Laden.



Nhưng Dempsey cho rằng những ai đã và đang phục vụ quân đội có một trách nhiệm đặc biệt.



“Người Mỹ không muốn chúng tôi là một nhóm lợi ích đặc biệt nữa. Họ có thể thấy rối trí vì điều đó,” ông nói.

Dempsey nói ông biết OPSEC gồm các sĩ quan đã về hưu, nhưng cho rằng ngay cả như vậy họ cũng phải tránh xa những tranh cãi chính trị mang tính đảng phái.



“Tôi biết rằng những người này đã về hưu”, ông nói. “Vấn đề là khi bạn khi nói về quân đội, tôi không nói về họ như những cá nhân của thể, mà nói về những người đã mặc đồng phục quân đội, dù là đồng phục gì. Tôi thất vọng vì những nhận xét đó, vì tôi tin rằng nó làm xói mòn lòng tin vào chúng tôi từ người dân Mỹ.”



Tuy nhiên, vị tướng bốn sao này rất có thể sẽ bị một số người Cộng hòa cho là thiên vị phe Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Theo Trần Trọng (Vietnam+)