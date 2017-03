Tướng Thái Lan có động thái can thiệp chính trị

Tư lệnh quân đội Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Nguồn: AP)

Ông cũng nhấn mạnh dân chúng không nên bỏ phiếu cho những người vi phạm đạo đức và luật pháp, cũng như cho phép cuộc bầu cử diễn ra theo những khuôn mẫu trước đây.



Phát biểu của Tướng Prayuth, được phát trên kênh truyền hình quân đội Thái Lan ngày 15/6, đã bị giới quan sát cho là một "động thái can thiệp" vào cuộc tranh cử đang trong giai đoạn nước rút nóng bỏng.



Hành động này lại diễn ra ngay sau thời điểm người phát ngôn quân đội Thái Lan, Đại tá Sansern Kaewkamnerd, vừa tái khẳng định quân đội sẽ tuân thủ cam kết về lập trường trung lập của mình và yêu cầu các sỹ quan quân đội phải cư xử đúng mực để tránh bị chỉ trích.



Dư luận Thái Lan cho rằng cách thức "định hướng cử tri" trong khi mặc quân phục của Tướng Prayuth đã gợi lại hình ảnh không mấy tốt đẹp về lịch sử can thiệp chính trị của quân đội nước này.



Phó Thủ tướng tạm quyền Suthep Thaugsuban đã bác bỏ mạnh mẽ tin đồn về việc ông đã có cuộc gặp với Tướng Prayuth trước khi vị tướng này đưa ra phát biểu trên. Ông Suthep nói "đây là chuyện bịa đặt" do một số kẻ xấu tung ra để bôi nhọ uy tín của Tư lệnh quân đội./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)