Tuyệt thực để chống tham nhũng

Ông Ramdev phát biểu tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ trước khi bắt đầu tuyệt thực ngày 9-8 - Ảnh: Reuters

Theo báo India Express, ngày 10-8 khoảng 20.000 người đã tụ họp tại thủ đô New Delhi để bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch chống trốn thuế và bài trừ tham nhũng của ông Ramdev. Tại khu vực Ramlila chật kín người ủng hộ tay còn cắp giỏ quần áo và thức ăn đến từ nhiều tỉnh thành Ấn Độ. Ông Ramdev loan báo đợt tuyệt thực sẽ kéo dài ba ngày và nhấn mạnh chính phủ cần có ngay quyết định.

"Nếu họ không hiểu tiếng nói của hòa bình, chúng ta sẽ khiến họ hiểu rõ tiếng nói của cách mạng" - ông Ramdev cảnh báo. Tuy vậy, ông nhấn mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng sẽ diễn ra một cách hòa bình, phi bạo lực.

An ninh đã được siết chặt tại khu vực biểu tình. Nhiều người lo ngại lực lượng an ninh sẽ can thiệp nếu số người tham gia ủng hộ ông Ramdev vượt quá 35.000 theo quy định. Hồi tháng 6-2011, cũng tại New Delhi, cảnh sát đã trấn áp những người tụ tập ủng hộ đợt tuyệt thực không thời hạn của ông.

Hàng trăm tỉ USD tiền đen

Báo The Times of India cho biết mục đích tuyệt thực của ông Ramdev nhằm xóa sổ những khoản thu nhập bất chính và trốn thuế của các quan chức và “đem trở về nước những gì đáng ra thuộc về người dân Ấn Độ”. Ông cáo buộc các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang được sử dụng như một kênh chính thức nhằm hợp thức hóa các khoản tiền đen và yêu cầu chính phủ điều tra danh tánh các nhà đầu tư FDI.

Theo ông Ramdev, hàng trăm tỉ USD nếu được thu hồi sẽ giúp chính phủ chăm lo tốt y tế, giáo dục... cho rất nhiều người dân và xóa sổ được nạn khủng bố. Thậm chí, như ông khẳng định, số tiền này có thể giúp quân đội Ấn hùng mạnh như Mỹ và Trung Quốc.

Ông Ramdev cũng yêu cầu thông qua đạo luật thanh tra nhân dân Lokpal nhằm giám sát chính phủ, cho phép thành lập cục điều tra trung ương như một tổ chức độc lập. Luật Lokpal đến nay vẫn chưa được Chính phủ Ấn Độ chấp thuận. Dù vậy ngày 10-8, New Delhi thông báo đã thành lập một hội đồng nghiên cứu về luật thanh tra và có thể trình dự thảo lên quốc hội vào tháng sau. Bộ Tài chính Ấn Độ cũng đang siết chặt kiểm soát tiền đen và các hoạt động chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Hi vọng cho tương lai

“Ông ấy là hi vọng cho tương lai của chúng tôi. Ông ấy sẽ cứu đất nước khỏi các chính trị gia” - NDTV dẫn lời một nông dân từ Bihar.

Ông Ramdev nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân ở các khu vực nông thôn hẻo lánh vốn chẳng mấy được hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế của Ấn Độ. Ông Ramdev nổi tiếng là bậc thầy về yoga khắp Ấn Độ qua các chương trình của ông trên tivi được hàng triệu người theo dõi. Vài năm gần đây, ông chuyển sự ảnh hưởng của mình sang chiến dịch chống tham nhũng.

Chiến dịch của ông Ramdev diễn ra chỉ một tuần sau khi một nhà hoạt động chống tham nhũng khác là Anna Hazare cũng tuyệt thực để thu hút sự chú ý của dư luận. Theo AP, chiến dịch chống tham nhũng vào năm ngoái của nhà hoạt động 75 tuổi này đã được sự ủng hộ của đông đảo tầng lớp trung lưu ở Ấn Độ, với những chỉ trích quyết liệt nhắm thẳng vào các quan chức chính phủ, kể cả thủ tướng.

Chiến dịch của những nhà hoạt động như Ramdev và Hazare đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ vào thời điểm mà nhiều vụ bê bối tham nhũng bị phanh phui, như vụ Thế vận hội Khối thịnh vượng chung làm chính phủ thiệt hại 39 tỉ USD. Hàng loạt quan chức bị điều tra, ra tòa. Những vụ bê bối này đang làm hình ảnh của chính phủ bị sút giảm, tính liêm chính của bộ máy nhà nước bị nghi ngờ. Bên cạnh đó, nạn đút lót bám rễ sâu trong cuộc sống hằng ngày, từ việc xin phép xây nhà đến lấy bằng lái xe, cũng là nguyên nhân chính thúc đẩy đông đảo người dân ủng hộ.

Theo Trần Phương (Tuổi Trẻ)