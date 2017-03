Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh tăng cao nhất 17 năm qua

Dòng người xếp hàng tìm việc làm. (Nguồn: Getty Images)



(TTXVN/Vietnam+)



Theo ONS, tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi từ 16-24 cũng lập một kỷ lục mới tính từ năm 1992 do số người thất nghiệp trong giới trẻ đã tăng 30.000 người, lên 974.000 người, chiếm 20,6% số người trong độ tuổi lao động. Đây là con số tồi tệ nhất kể từ kỷ lục lập năm 1992.Như vậy, số người thất nghiệp tăng trong thời gian trên đã nâng tỷ lệ thất nghiệp ở Anh lên 8%, cao hơn một chút so với mức 7,9% trong quý trước.Ông Brendan Barber, Tổng thư ký Nghiệp đoàn lao động Anh, cho biết đây là những con số gây sốc, bởi cho dù tình trạng suy thoái đã kết thúc hơn một năm về mặt kỹ thuật, nhưng tình trạng thất nghiệp lại ở mức cao nhất kể từ giữa những năm 90.Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là ở vùng Đông Bắc England là 10,2%, tăng 0,5% so với quý trước, tiếp theo là khu vực phía Tây miền Trung nước Anh, 9,9%, tăng 1,1%. Khu vực phía Đông England có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là 6,2%, giảm 0,6%.Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở các nước thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu là 9,9% và ở Mỹ là 8,9%.Cùng ngày, Tổ chức Hợp tác kinh tế và Phát triển (OECD) có trụ sở tại Paris cũng công bố báo cáo về kinh tế Anh, dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm nay và năm sau do ảnh hưởng của các chính sách thắt chặt chi tiêu và xuất khẩu giảm.Với mức tăng trưởng dự báo là 1,5% trong năm 2011 và 2% năm tới, OECD khuyến cáo lãi suất về lâu dài nên giữ ở mức thấp hơn mức các nhà đầu tư mong muốn.