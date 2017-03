Tỷ lệ ủng hộ nội các Thủ tướng Nhật Bản Noda tới 67%

Tân Thủ tướng Yoshihiko Noda. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhật báo kinh tế Nikkei cho biết tỷ lệ ủng hộ nội các của ông Noda đã tăng lên 67%, cao hơn nhiều so với mức 19% đối với nội các của người tiền nhiệm Naoto Kan hồi cuối tháng Bảy vừa qua.Kết quả thăm dò của báo Yomiuri trong hai ngày 2-3/9 cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các mới là 65%.Cũng theo kết quả thăm dò của nhật báo Nikkei, tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) do ông Noda cầm đầu cũng tăng lên mức 36%, cao hơn mức 30% của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập. Trong khi đó, báo Yomiuri cho biết tỷ lệ trên đối với DPJ và LDP lần lượt là 28% và 23%.Những người được hỏi ý kiến cho rằng họ ủng hộ chính phủ mới vì họ hy vọng khả năng lãnh đạo của ông Noda có thể giúp Nhật Bản phục hồi sau thảm họa kép động đất và sóng thần xảy ra vào ngày 11/3.