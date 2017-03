Tỷ lệ ủng hộ Obama vượt hai con số so với Romney

Các cuộc thăm dò trong những tuần gần đây cho thấy một cuộc chạy đua sít sao vào chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, song theo kết quả thăm dò vừa được Viện Thăm dò quốc gia Bloomberg thực hiện, ông Obama đang dẫn trước đối thủ, ứng cử viên đảng Cộng hòa, Romney với tỷ lệ tương ứng 53-40%.



Ngay cả khi những người được hỏi đánh giá thấp cách xử lý vấn đề kinh tế của ông Obama, song họ vẫn coi trọng cách phục hồi kinh tế của ông Obama hơn so với ông Romney, bất chấp những số liệu kinh tế yếu kém trong tháng qua.



Cuộc thăm dò được thực hiện từ 15-18/6 cho thấy tỷ lệ này tương ứng là 49-33%. Cũng theo cuộc thăm dò, có 45% số người Mỹ được hỏi nói rằng họ khá giả hơn so với hồi năm 2009, so với 36% nói tình trạng kinh tế của họ tồi tệ đi. Tỷ lệ này là sự thay đổi đáng kể so với hồi tháng Ba.



Đặc biệt, có tới 62% số người nói nước Mỹ đang đi sai đường, nhiều gấp đối số người nói nước Mỹ đi đúng hướng.





