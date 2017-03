Úc: Cháy rừng trải dài hơn 500 km

Có 85 đám cháy đang diễn ra, trong đó 20 đám cháy đã vượt tầm kiểm soát. Nhiều tuyến đường trong khu vực bị cháy rừng ảnh hưởng đã đóng cửa.

Hãng tin BBC đưa tin Phó Cục trưởng Cục Cứu hỏa nông thôn bang New South Wales Rob Rogers cho biết phạm vi các đám cháy trải dài hơn 500 km từ thị trấn Lithgow đến thị trấn Bilpin. Ông cho biết công tác chữa cháy sẽ gặp khó khăn vì thời tiết những ngày tới có thể nóng hơn và có gió mạnh.

Khoảng 1.500 lính chữa cháy đã được huy động để khống chế các đám cháy.

Nguyên nhân cháy rừng có thể do các hoạt động tập trận của quân đội Úc tại một căn cứ tại thị trấn miền núi Lithgow của bang New South Wales ngày 16-10. Ngày 19-10, lực lượng phòng vệ Úc thông báo cháy rừng xảy ra cùng ngày các binh sĩ thực hiện bài tập huấn luyện chất nổ ở thị trấn Lithgow. Thông báo cho biết lực lượng phòng vệ Úc đang điều tra xem hai sự việc này có liên quan hay không. Ngoài ra, cảnh sát bang New South Wales cũng đang điều tra xem cháy rừng có liên quan đến các hành vi đốt phá hay không.

LÊ LINH