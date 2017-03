Úc điều tra Hãng hàng không Qantas

Trong chín ngày qua, đã ba lần máy bay của Hãng hàng không Qantas phải hạ cánh vì gặp sự cố khi đang bay. Ngày 2-8, chuyến bay 767 phải hạ cánh khẩn cấp trở lại sân bay Sydney vì cơ trưởng phát hiện có chất lỏng rò rỉ ở cánh máy bay.

Ngày 25-7, một máy bay cất cánh từ Melbourne (Úc) đi Hong Kong phải hạ cánh khẩn cấp xuống Manila (Philippines) sau khi bình khí ôxy nổ làm rách toạc phần bụng máy bay. Tiếp đó, ngày 29-7, một máy bay phải quay trở lại sân bay Adelaide (Úc) vì cửa bánh máy bay không khép lại được.

Người phát ngôn của Cơ quan An toàn hàng không dân dụng Úc khẳng định chưa phát hiện bằng chứng cho thấy Hãng hàng không Qantas có sai phạm về tiêu chuẩn an toàn. Tuy nhiên, do thận trọng nên vẫn phải cử đội điều tra đặc biệt để xem xét kỹ càng hơn.

Cũng trong ngày hôm qua, ông chủ tịch Hiệp hội Tiếp viên hàng không Úc đã yêu cầu Hãng hàng không Qantas phải cam đoan máy bay của hãng an toàn.