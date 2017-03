Úc tăng chi tiêu quốc phòng vì biển Đông

Ngày 25-2, chính phủ Úc đã công bố kế hoạch đầu tư “khủng” cho quốc phòng tại buổi công bố Sách trắng quốc phòng 2016 để đối phó với tình hình mà Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull gọi là “giai đoạn trọng yếu” và “những rủi ro mới” ở châu Á.



Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull trong buổi công bố Sách trắng quốc phòng sáng 25-2. Ảnh: AFR

Theo báo South China Morning Post, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã nêu lên tình hình gia tăng chi tiêu quốc phòng trong khu vực và những điểm nóng tiềm tàng ở biển Đông cùng bán đảo Triều Tiên.

Ông nhận định: “Đây là giai đoạn trọng yếu. Những rủi ro là rất cao”.

Ông nhấn mạnh: “Một nước Úc mạnh hơn hỗ trợ cho một nước Úc an toàn hơn, một khu vực an toàn hơn và một thế giới an toàn hơn”.

Sách trắng quốc phòng Úc viện dẫn mối quan tâm của Úc đối với căng thẳng liên quan đến các tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.

Sách trắng quốc phòng nhấn mạnh Canberra “đặc biệt lo ngại tốc độ và quy mô vô tiền khoáng hậu của hoạt động cải tạo đất do Trung Quốc tiến hành”.

Theo hãng tin Bloomberg, Sách trắng quốc phòng Úc đã kêu gọi Bắc Kinh minh bạch hơn trong các chính sách quốc phòng.

Sách trắng quốc phòng đặc biệt nhấn mạnh Mỹ và Trung Quốc là hai nhân tố chiến lược quan trọng bậc nhất tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ít nhất đến năm 2035.

Sách trắng quốc phòng cũng nhận định cuộc cạnh tranh Mỹ- Trung Quốc về cơ bản không thể dẫn đến xung đột lớn giữa hai nước nhưng có thể gây ra nhiều điểm nóng căng thẳng.

Theo Sách trắng quốc phòng, Úc sẽ chi cho quốc phòng 139 tỉ USD trong 10 năm tới, trong đó sẽ tăng gấp đôi đội tàu ngầm lên 24 chiếc, bổ sung ba tàu khu trục, chín tàu hộ tống mới và 12 tàu tuần tra xa bờ.

Vũ khí phòng không mới cũng sẽ được tăng cường, trong đó tăng cường 72 máy bay F-35 từ năm 2020, nâng cấp các thiết bị và lực lượng xe tăng.

Khoảng 2.500 vị trí mới sẽ được thiết lập nhằm mở rộng lực lượng phòng thủ lên 62.400 người.

Chi tiêu quốc phòng của Úc sẽ tăng đến mức 2% GDP vào thời điểm 2020-2021, sớm hơn ba năm so với kế hoạch.

Úc thông báo tăng chi tiêu quốc phòng giữa lúc đồng minh thân cận nhất của Úc là Mỹ đang theo đuổi chính sách xoay trục sang châu Á vào thời điểm Bắc Kinh nỗ lực quân sự hóa các đảo tranh chấp ở biển Đông.

Cùng lúc đó, căng thẳng dâng cao trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Malcolm Turnbull nhận định trong hai thập niên tới sẽ xuất hiện tình trạng tăng cường năng lực quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương gồm phân nửa tàu ngầm và phân nửa máy bay tác chiến của thế giới.

Ông nêu rõ Úc quan tâm mạnh mẽ đến duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật.