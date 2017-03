Ukraine bác đơn kháng cáo của cựu thủ tướng Tymoshenko

“Sau khi bàn thảo, các thẩm phán đã nhất trí không chấp nhận đơn kháng cáo của bà Yulia Tymoshenko”, thẩm phán Olexander Yelfimov tuyên bố.







Bà Tymoshenko cùng con gái trong một phiên tòa



Theo H.P (DT)



Mỹ và các nước EU cho rằng bà Tymoshenko bị khởi tố vì động cơ chính trị từ phía chính quyền tổng thống đương nhiệm Viktor Yanukovich và kêu gọi Ukraine trả tự do cho bà.Lãnh đạo phe đối lập 51 tuổi này không có mặt ở phiên tòa do đang phải điều trị chứng đau lưng dai dẳng tại một bệnh viện công ở miền Đông Ukraine.Bà Tymoshenko bị bắt giam hồi tháng 10 năm ngoái do liên quan tới một hợp đồng buôn bán khí đốt với Nga năm 2009. Chính phủ Ukraine cho rằng nước này đã phải mua khí đốt với giá quá cao và điều này ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế.Trong một phiên tòa khác vốn đã bị hoãn lại vài lần do tình trạng sức khỏe của bà Tymoshenko, cựu thủ tướng này bị buộc tội tham ô và trốn thuế trong thời gian bà còn điều hành kinh doanh hồi những năm 1990.