Ukraine bắt giữ hai kẻ tình nghi gây ra các vụ nổ

Một vụ nổ tại thành phố Dnepropetrrovsk. (Nguồn: Internet)

SBU cho biết hai nghi can bị bắt đều là người địa phương, khoảng 40 tuổi, chưa có tiền án-tiền sự.



Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Vitaly Zakharchenko tiết lộ sau lần hỏi cung đầu tiên, hai nghi can thừa nhận đã gây ra các vụ nổ ở Dnepropetrrovsk nhằm tống tiền với số tiền lên tới 4,5 triệu USD.



Hiện tại, 30 người bị thương trong các vụ nổ ở Dnepropetrrovsk đã xuất viện. Người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện địa phương vì vết thương quá nặng.



Trước đó, SBU đã phổ biến ảnh do máy tính phục dựng của bốn nghi can liên quan đến các vụ nổ này và phát lệnh truy nã./.

(Theo TTXVN)