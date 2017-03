Ukraine: Miền Đông sôi sục đòi liên bang hóa

RT đưa tin hôm 16-3, người biểu tình ở Kharkov, đông bắc Ukraine kêu gọi Nga đưa yêu cầu của họ về việc trưng cầu dân ý liên bang hóa Ukraine, lên Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó hàng ngàn người biểu tình ở Donetsk tràn vào văn phòng công tố địa phương đòi thả tự do cho "thống đốc của người dân" Pavel Gubarev bị chính quyền Kiev bắt giữ gần 2 tuần trước đó.

Kharkov đòi bang hóa Ukraine

Số người biểu tình ở Kharkov - thành phố lớn thứ 2 ở Ukraine hôm 16-3 lên tới 3.000 người. Đám đông người biểu tình hô vang khẩu hiệu ủng hộ tổng thống Nga Putin và mang theo lá cờ Nga dài 100m tiến về tổng lãnh sự quán Nga, tại đây họ truyền tay nhau một lá thư được thảo ra để gởi tới ông Vladimir Putin.

Người biểu tình ở Kharkov mang theo lá cờ Nga dài 100m tiến về tổng lãnh sự quán Nga. Ảnh: Reuters

Itar-Tass dẫn lời ông Yury Apukhtin - lãnh đạo đảng Civic Platform nói: “Thành phố của chúng tôi là của Nga dù nằm giữa lòng Ukraine. Chúng tôi đã sẵn sàng sống độc lập…”

Người biểu tình cũng lên tiếng đề nghị Tổng thống Nga “đảm bảo quyền, tự do" cho cư dân tại đây và chuyển yêu cầu của họ lên Liên Hiệp Quốc về cuộc trưng cầu dân ý nhằm liên bang hóa Ukraine, dự kiến diễn ra vào 27-4, theo website của Ukrainian National News (UNN). Thêm vào đó, các nhà hoạt động thân Nga cũng kêu gọi Moscow triển khai lính gìn giữ hòa bình Nga tới vùng Kharkov để bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân địa phương.

Sau đó, hàng ngàn người biểu tình diễu hành tới tổng lãnh sự Ba Lan, hô lớn những khẩu hiệu phản đối sự can thiệp của phương Tây vào các vấn đề của Ukraine.

Theo Interfax, những người biểu tình thân Nga còn xông vào những tòa nhà công cộng ở Kharkov và đốt cháy nhiều sách tiếng Ukraine. Hãng tin Reuters phát đi nhiều hình ảnh cho thấy các nhà hoạt động thân Nga leo lên những cánh cửa sắt tại các trụ sở công quyền, đập phá xe tải và xông vào văn phòng một trung tâm văn hóa ở Ukraine.

5.000 người biểu tình tại Donetsk

Tại Donetsk, trung tâm của mỏ than Donbass, nơi có một nhà hoạt động thân Kiev thiệt mạng trong cuộc đụng độ hôm 13-3, năm ngàn người biểu tình tỏa ra từ quảng trường trung tâm. Họ bao vây trụ sở cơ quan an ninh và đòi trả tự do cho các nhà hoạt động bị bắt giữ, tiến hành trưng cầu dân ý "về vấn đề chính phủ Ukraine gán tiếng Nga chỉ là ngôn ngữ phụ thứ hai".

Người biểu tình đụng độ cảnh sát ở Donetsk. Ảnh: Reuters

Khoảng 2.000 người biểu tình tràn vào Văn phòng Công tố yêu cầu thả tự do cho "thống đốc của người dân" Pavel Gubarev. Vị thống đốc được người biểu tình bổ nhiệm hôm 1-3 này đã bị chính quyền Kiev bắt giữ từ hôm 6-3 vì cáo buộc ly khai.

Trong một diễn biến liên quan, Kiev cùng ngày đã đưa nhiều vũ khí quân sự hạng nặng tới biên giới với Nga. Các nhà hoạt động thân Nga tại một số khu vực phía đông Ukraine, trong đó có Donetsk và Lugansk, đang phong tỏa các chuyến tàu mang vũ khí từ trung tâm và khu vực phía Tây Ukraine.