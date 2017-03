Ukraine ngại động binh ở Crimea

Tổng thống tạm quyền phát biểu vài giờ sau khi giới chức thân Nga tại Crimea bỏ phiếu ủng hộ việc độc lập hoàn toàn khỏi Ukraine hôm 11-3. “Cái mà họ gọi là trưng cầu dân ý sẽ không tiến hành tại Crimea mà tại các văn phòng của điện Kremlin. Đó là một sự giả tạo và hầu hết người dân ở Crimea sẽ tẩy chay hành động khiêu khích này. Chúng ta không thể khởi động chiến dịch quân sự tại Crimea vì sẽ để hở sườn ở biên giới phía Đông và Ukraine sẽ không được bảo vệ” - ông Turchynov nói thêm. Tổng thống Ukraine tạm quyền Oleksandr Turchynov cho rằng kết quả trưng cầu dân ý được ấn định tại Moscow. Ảnh: EPA Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định tuyên bố độc lập khỏi Ukraine vừa được Quốc hội Crimea phê chuẩn là “hoàn toàn hợp pháp”. Thông báo này được đăng tải trong một tuyên bố trên trang web bộ này trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tuần này. Các quan chức ủng hộ Moscow ở Crimea hôm 11-3 khởi động một trang web về cuộc trưng cầu dân ý về việc có nên sáp nhập vào Nga hay không. Họ cho biết đã phải sử dụng một tên miền của Nga bởi vì không thể dùng tên miền Ukraine. Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin chính quyền Cộng hòa tự trị Crimea đang có ý định quốc hữu hóa Hạm đội Hải quân Ukraine tại Sevastopol và các tàu của Công ty cổ phần quốc gia Chornomornaftohaz. Thủ tướng cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine Sergey Aksenov nói rằng nhiều khả năng các chủ thể khác của Ukraine cũng sẽ được quốc hữu hóa. Thủ tướng Đức Angela Merkel gọi hành động của Nga tại bán đảo Crimea là “một sự thôn tính”. Ảnh: FRANCE24.COM Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 11-3 gọi hành động của Nga tại bán đảo Crimea của Ukraine là “một sự thôn tính”. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người đồng cấp Mỹ John Kerry khẳng định cách phản hồi của Moscow trước các đề xuất nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine của Washington là chưa đủ, không tạo điều kiện cho một giải pháp ngoại giao.

Theo H.Bình (NLĐO / The Straits Times, The Times of India, VOR)