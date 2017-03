Ứng viên đầu tiên của đảng Cộng hòa rời cuộc đua

Nữ Hạ nghị sỹ Mỹ Michele Bachmann. (Nguồn: Getty Images)

Khi thông báo chấm dứt vai trò ứng cử viên, nữ nghị sỹ 55 tuổi đến từ bang Minnesota, miền Bắc nước Mỹ tuyên bố bà không có gì phải hối tiếc, rằng bà sẽ tiếp tục là một "tiếng nói mạnh mẽ" và đấu tranh cho đất nước và tự do của người dân.



Bà Bachmann đứng thứ sáu trong cuộc bầu cử sơ bộ đêm 3/1 tại bang Iowa, chỉ giành được 5% số phiếu bầu. Sáng 4/1, bà đã hủy chuyến đi dự kiến tới bang Carolina Nam để vận động trước cuộc bầu cử sơ bộ của bang này vào ngày 21/1.



Bà Bachmann đã gặp khó khăn về vấn đề gây quỹ trong mấy tháng qua cũng như sự ra đi của những thành viên quan trọng trong nhóm vận động tranh cử.



Sau chiến thắng sít sao của cựu Thống đốc bang Massachussetts Mitt Romney trước cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum ở bang Iowa, cuộc đua giành tấm vé đề cử làm ứng cử viên của đảng Cộng hòa bắt đầu chuyển sang chặng đua đường trường giữa những thành viên bảo thủ trong đảng.



Ngày 4/1, cựu Thống đốc bang Massachussetts đã tới Manchester, thủ phủ bang New Hampshire ở Đông Bắc nước Mỹ, để vận động cho cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo tại bang này vào ngày 10/1.



Tại đây, ông Romney đã nhận được sự ủng hộ quan trọng từ Thượng nghị sỹ John McCain, người đã đánh bại ông trong cuộc đua bầu chọn ứng cử viên của đảng Cộng hòa năm 2008 nhưng sau đó lại thất cử trước ứng cử viên của đảng Dân chủ Barack Obama trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.



Phát biểu trước những người ủng hộ tại Manchester, Thượng nghị sỹ bang Arizona tuyên bố: "Thực sự tôi ở đây vì một lý do và chỉ một lý do, đó là nhằm đảm bảo ông Romney sẽ lên làm tổng thống tiếp theo của Mỹ."



Tuyên bố này cho thấy một thông điệp rõ ràng rằng những người Cộng hòa sẽ không sa lầy vào một cuộc đấu đá nội bộ có thể làm suy yếu ứng cử viên của đảng trong cuộc đối đầu với đương kim Tổng thống Obama, người hầu như chắc chắn sẽ được đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới.



Cùng ngày, Hạ nghị sỹ Ron Paul - người về thứ ba trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa với 21% số phiếu bầu, cũng tới bang Niu Hemsơ vận động cho cuộc bỏ phiếu sơ bộ ngày 10/1.



Trong khi đó, người về vị trí thứ năm ở bang Iowa, cựu Thống đốc bang Texas Rick Perry, tuyên bố ông sẽ tiếp tục cuộc đua và có kế hoạch đến vận động tại bang Carolina Nam, một trong những bang chủ chốt của vòng bầu cử sơ bộ.



Điều này trái với tuyên bố trước đó rằng ông sẽ xem xét lại vai trò ứng viên của mình khi trở về bang quê hương Texas./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)