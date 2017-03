Ứng viên Tổng thống Mỹ Cain bất ngờ dẫn đầu

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ da màu, Herman Cain. (Nguồn: Getty Images)

Bất ngờ lớn nhất là việc triệu phú doanh nhân da màu, nguyên là Tổng Giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng "Godfather' Pizza", ông Herman Cain, đang tạm thời vượt lên dẫn điểm.



Tỷ lệ cử tri ủng hộ hai ứng cử viên được nhìn nhận là có nhiều khả năng nhất của đảng Cộng hòa là cựu Thống đốc bang Massachussetts, ông Mitt Romney và đương kim Thống đốc bang Texas, ông Rick Perry, đều đang sụt giảm.



Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn kết quả thăm dò dư luận do Nhật báo Phố Wall và kênh truyền hình NBC phối hợp tổ chức cho thấy trong số 336 cử tri Cộng hòa được hỏi ý kiến trong các ngày từ 6-10/10 có 27% chọn ông Herman Cain làm ứng cử viên số 1 của mình, lần đầu tiên vượt qua ông Mitt Romney - chỉ được 23% ý kiến ủng hộ.



Ông Cain thậm chí còn dẫn với tỷ lệ 30%-22% so với ông Romney, theo kết quả thăm dò công bố cùng ngày của tổ chức "Public Policy Polling." Như vậy, tỷ lệ cử tri Cộng hòa hậu thuẫn cho ông Cain đã tăng 18% kể từ giữa tháng 9 vừa qua.



Phương án 9-9-9 của ông Cain, theo đó đồng loạt thu 9% thuế thu nhập cá nhân đối với mọi người Mỹ không kể giàu nghèo, 9% thuế đối với cả doanh nghiệp lớn và nhỏ thay vì 35% như hiện nay, 9% thuế giá trị gia tăng trên toàn quốc, được coi là mới lạ và có sức hút đối với cử tri, cho dù phương án này bị những người chỉ trích đánh giá là gây thiệt hại cho tầng lớp người lao động có thu nhập thấp và làm giảm nguồn thu ngân sách liên bang.



Tỷ lệ cử tri ủng hộ Thống đốc bang Texas, Perry đã giảm mạnh, từ 38% hồi tháng Tám xuống chỉ còn 16% ở thời điểm hiện tại.



Trong khi đó, trong nội bộ đảng Cộng hòa đang tiếp tục cuộc tranh cãi giữa các bang về lịch trình tổ chức bầu cử sơ bộ. Cuộc tranh cãi bùng nổ từ ngày 30/9 sau khi Ban tổ chức vận động tranh cử của đảng Cộng hòa tại bang Florida bỏ phiếu với tỷ lệ 7/2, theo đó sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ tại bang này vào ngày 31/1/2012.



Ngay sau cuộc bỏ phiếu này, Ủy ban toàn quốc của đảng Cộng hòa (RNC) đã yêu cầu bang Florida tổ chức bầu cử sơ bộ vào cuối tháng 3/2012 theo chương trình nghị sự của đảng Cộng hòa. Các bang có truyền thống tổ chức bầu cử sơ bộ sớm như Iowa, New Hampshire và Nevada đã lên tiếng chỉ trích bang Florida vi phạm các quy định của RNC, đồng thời tuyên bố họ sẽ đẩy lịch trình bầu cử sơ bộ sớm hơn, có thể ngay trong tháng 12/2011./.