Ứng viên Tổng thống Mỹ đầu tiên công bố cố vấn

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2012 của Đảng Cộng hòa, Mitt Romney. (Nguồn: AP)

Thông tin này đã được cựu Thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney, tiết lộ ngày 6/10 sau khi kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông tiếp tục là ứng cử viên có nhiều triển vọng nhất giành tấm vé của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tới.



Ông Romney là ứng cử viên đầu tiên công bố êkíp cố vấn sẽ giúp ông xử lý các mối quan hệ giữa Mỹ với các nước trên thế giới trong trường hợp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2012.



Trong danh sách gồm 22 cố vấn đặc biệt này có nhiều gương mặt thuộc đội ngũ cố vấn về chính sách Iraq của cựu Tổng thống Bush, trong đó có Dan Senor, cựu phát ngôn viên của Chính quyền lâm thời ở Iraq, được thiết lập sau khi Mỹ phát động cuộc chiến nhằm vào quốc gia vùng Vịnh này hồi tháng 3/2003.



Bà Meghan O'Sullivan, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Bush về Iraq và Afghanistan, sẽ tham gia êkíp của ông Romney trong vai trò cố vấn về Trung Đông và Bắc Phi.



Danh sách trên cũng nhắc đến những cái tên như Michael Hayden - cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), người đã bảo vệ các phương pháp thẩm vấn gây tranh cãi đối với các nghi can khủng bố dưới thời Chính quyền Bush, hay Michael Chertoff - cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa, và cả Cofer Black, người đứng đầu trung tâm chống khủng bố thuộc CIA được thành lập sau vụ 11/9/2011.



Theo kết quả thăm dò của hãng Quinnipiac công bố ngày 5/10, cựu Thống đốc Romney đang dẫn đầu danh sách các nhân vật của đảng Cộng hòa có triển vọng được đề cử ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm tới, và sẽ trội hơn đôi chút so với Tổng thống Barack Obama của đảng Dân chủ nếu cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm này./