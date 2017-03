UNMIT bắt đầu rút khỏi Timor Leste trong tuần tới

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ trao lại trách nhiệm đảm bảo trật tự, an toàn và an ninh xã hội cho cảnh sát Timor Leste trong tuần tới để triệt thoái khỏi quốc gia Đông Nam Á non trẻ này.

Người đứng đầu Phái bộ chung của UN tại Timor Leste (UNMIT), ông Finn Reske-Nielsen cho biết các đơn vị thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ lần lượt được rút đi trong vòng hai tháng và dự kiến sẽ hoàn tất việc rút khỏi Timor Leste vào ngày 15/12/2012.



UN đã phải cử các binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình tới Timor Leste từ năm 2006, sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị tại đây khiến nhiều người bị chết và bị thương, để vãn hồi và duy trì trật tự, an ninh.



Theo ông Finn Reske-Nielsen, Liên hợp quốc đã chuyển giao một phần trách nhiệm cho cảnh sát Timor Leste từ tháng 3/201, và theo kế hoạch, cảnh sát Timor Leste sẽ hoàn toàn đảm nhận trách nhiệm này từ 1/11/2012.



330 nhân viên UNMIT sẽ được rút trong đợt đầu tiên diễn ra trong tháng 10, và phần lớn sẽ được rút trong tháng 11. Hiện UNMIT có khoảng 1.270 nhân viên tại Timor Leste, và trước đó, vào lúc đỉnh điểm lực lượng này đã lên tới 1.600 người.



Timor Leste hiện có khoảng 1,1 triệu dân, và mặc dù có nguồn tài nguyên dồi dào về dầu khí và thủy sản, song vẫn là một trong những nước nghèo nhất Đông Nam Á và thế giới.



Theo Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)