Uy tín của Tổng thống Obama xuống thấp kỷ lục

Tổng thống Barack Obama. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một thăm dò dư luận mới nhất do báo Bưu điện Washington và hãng truyền thông ABC thực hiện cho thấy hơn 60% số người được hỏi không bằng lòng với cách điều hành kinh tế và xử lý vấn đề thất nghiệp của Tổng thống Obama.



Theo kết quả thăm dò, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Obama là 43%, mức thấp kỷ lục kể từ khi ông bước chân vào Nhà Trắng hồi đầu năm 2009. Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống lên tới 53%, cũng là mức kỷ lục mới. Một điều đáng bi quan nữa là có tới 66% số người đã từng bầu cho ông Obama cho rằng tình trạng của nước Mỹ đang đi chệch hướng.



Giới phân tích đã làm một so sánh với tình trạng uy tín của những Tổng thống Mỹ trước đây như Ronald Regan và Bill Clinton vào cùng thời điểm của nhiệm kỳ. Mặc dù các vị này đều gặp những vấn đề nghiêm trọng vào giữa nhiệm kỳ, nhưng tỷ lệ ủng hộ của họ vẫn an toàn trên mức 50% trong suốt thời gian vận động tái cử. Với Tổng thống tiền nhiệm George W. Bush, uy tín của ông xuống còn gần 40% vào giữa nhiệm kỳ và duy trì ở mức này trong suốt thời gian còn lại.



Tuy nhiên, thống kê cũng cho thấy uy tín của ông Obama vẫn cao hơn so với các nghị sỹ của đảng Cộng hòa, đối thủ chính của ông trong các cuộc tranh cãi về chi tiêu ngân sách liên bang. Chỉ có 28% số người được hỏi đồng tình với cách làm việc của các nghị sỹ đảng Cộng hòa ở Quốc hội, trong khi tỷ lệ không ủng hộ là 68%, kết quả tồi tệ nhất đối với đảng này kể từ giữa năm 2008.



Kết quả thăm dò cho thấy trong các vấn đề kinh tế lớn, Tổng thống Obama và đảng Cộng hòa có tỷ lệ ủng hộ tương đương nhau, ở mức 40%. Tuy nhiên, các xu hướng hiện tại là hết sức bất lợi đối với Tổng thống Obama. Khoảng 66% người Mỹ cho rằng các chính sách kinh tế của chính quyền hiện nay đang làm cho nền kinh tế tồi tệ hơn.



Số lượng người ủng hộ các chính sách kinh tế của chính phủ đã giảm chỉ còn một nửa so với đầu năm nay. Tỷ lệ người không ủng hộ cách xử lý vấn đề thất nghiệp cũng tăng thêm 10% kể từ tháng Bảy.



Ngày 2/9 vừa qua, Bộ Lao động Mỹ thông báo hiện tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn ở mức cao 9,1% và nền kinh tế đã không tạo thêm được việc làm trong tháng Tám. Đây là tháng thứ tư liên tiếp thị trường lao động Mỹ suy giảm.



Tỷ lệ ủng hộ với Tổng thống Obama đã giảm 11% từ đầu năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên chưa đến 50% những người trong độ tuổi từ 18 đến 29 ủng hộ tổng thống. Cử tri trẻ là lực lượng hết sức quan trọng làm nên chiến thắng của ông Obama trong cuộc bầu cử năm 2008, nhưng hiện chỉ còn 47% cử tri dưới 30 tuổi ủng hộ ông.



Lĩnh vực duy nhất mà ông Obama tiếp tục được tỷ lệ ủng hộ cao là xử lý mối đe dọa khủng bố, ở mức 62% so với 32% không ủng hộ./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)