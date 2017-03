Uy tín về kinh tế của ông Obama xuống thấp kỷ lục

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo kết quả thăm dò dư luận của kênh truyền hình CBS, trong số hơn 1.000 cử tri được hỏi ý kiến có gần 60% không đồng tình với chính sách điều hành kinh tế của ông Obama so với 34% ủng hộ ông trong lĩnh vực này.



Đây là mức ủng hộ thấp kỷ lục mà cử tri dành cho ông chủ Nhà Trắng trong vấn đề được xác định là quan trọng nhất trong năm bầu cử 2012 kể từ khi ông Obama lên cầm quyền đầu năm 2009.



Tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Obama trên tất cả các lĩnh vực hiện chỉ ở mức 43% so với 47% không nhất trí với những gì ông Obama đã và đang làm trên cương vị Tổng thống.



Thăm dò của truyền hình ABC và nhật báo Bưu điện Washington (Washington Post) cho thấy tỷ lệ người dân Mỹ không đồng tình với các việc làm của ông Obama thậm chí còn cao hơn, tới 53% so với 44% ủng hộ.



Trong khi đó, thăm dò của NBC và Nhật báo Phố Wall (Wall Street Journal) cũng cho thấy tỷ lệ cử tri bất bình với ông Obama hiện ở mức 51%. Có tới 68% người dân Mỹ cho rằng kinh tế nước này đang ở trong tình trạng rất xấu so với chỉ 13% có quan điểm nhìn nhận lạc quan.



Trong lĩnh vực đối ngoại, ông Obama nhận được sự ủng hộ của 45% cử tri so với 41% không tán thành. Có tới 63% hậu thuẫn ông Obama trong vấn đề chống khủng bố; 77% tán thành với quyết định của Chính quyền Obama rút hết binh sỹ Mỹ ra khỏi Iraq vào cuối năm nay và 58% cho rằng cần phải giảm số quân Mỹ đóng tại Afghanistan.



Về phía đảng Cộng hòa, kết quả thăm dò của CBS cho biết ở thời điểm hiện tại cựu Thống đốc bang Massachussetts, ông Mitt Romney vẫn được các cử tri coi là sự lựa chọn số một để đánh bại đương kim Tổng thống Obama.



Có 40% cử tri Cộng hòa cho rằng ông Romney là ứng cử viên có tiềm năng nhất, tiếp đó là cựu Chủ tịch Hạ viện Neww Gingrich 21% và doanh nhân Hernan Cain nhận được 11% số ý kiến ủng hộ./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)