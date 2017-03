Vai trò mới tại Liên hợp quốc nâng cao vị thế VN

Nhật báo Mỹ Bưu điện Oasinhtơn nhấn mạnh các chính trị gia thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều ủng hộ việc bầu Việt Nam vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như việc tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Đài RFI của Pháp dẫn lời Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Trường đại học George Mason tại Mỹ, nhận định hai năm là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an sẽ là cơ hội để Việt Nam cùng Inđônêxia (cũng là thành viên không thường trực của Hội đồng) thể hiện vai trò đại diện xứng đáng của Đông Nam Á và củng cố vị thế của ASEAN trên thế giới. Với vai trò mới này, Việt Nam cũng có cơ hội thiết lập vị thế hàng đầu tại khu vực.

Trả lời phỏng vấn đài BBC của Anh, Giáo sư James Chiriyankandath, giảng viên môn Quan hệ Quốc tế của Đại học London Metropolitan, cho rằng Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng trong các thảo luận ở Hội đồng Bảo an. Với các nước châu Á và Thế giới thứ ba, Việt Nam sẽ được nhìn nhận như một trong các đại diện cho họ.

Giáo sư Cris Nison, một chuyên gia về Đông Nam Á thuộc trường đại học trên, cũng nhận xét rằng việc trúng cử vào Hội đồng Bảo an là niềm tự hào của Việt Nam vì đã nhận được sự thừa nhận ngoại giao quốc tế.

Cùng nhận định với Giáo sư James Chiriyankandath, Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Ôxtrâylia, một chuyên gia về Việt Nam, cho rằng Việt Nam có thể trở thành một tụ điểm cho các nước thuộc thế giới thứ ba, vốn có những quan tâm tương tự với Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu.

Đài RFA dẫn nhận định từ giới truyền thông quốc tế cho biết kể từ đầu năm tới, Việt Nam sẽ cùng 14 nước khác trong Hội đồng bảo an giải quyết những vấn đề đe dọa an ninh và hòa bình thế giới. Với tư cách thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã hội nhập cùng thế giới.