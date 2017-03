Vẫn chưa rõ tung tích của nhà lãnh đạo Gaddafi

Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. (Nguồn: Top News)

Trong một bài phát biểu ngắn được thu âm và phát trên các kênh truyền hình trung thành với mình, ông Gaddafi kêu gọi tất cả các bộ lạc ở Libya tập hợp lại và đuổi khỏi đất nước những người mà ông gọi là "gián điệp nước ngoài."



Ông Gaddafi nói: "Libya là của người dân Libya chứ không phải của những gián điệp nước ngoài, không phải của chủ nghĩa đế quốc và Tripoli là của các bạn chứ không phải của những kẻ dựa vào NATO."



Trước đó cùng ngày, một quan chức cao cấp thân cận với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi khẳng định ông Gaddafi "vẫn đang ở Libya."



Trả lời báo chí qua điện thoại, người phát ngôn Chính phủ Libya, ông Moussa Ibrahim, nói rằng ông Gaddafi vẫn an toàn, khỏe mạnh và đang chỉ đạo các cuộc chiến đấu chống lại lực lượng đối lập. Tuy nhiên, hiện vẫn có nhiều thông tin trái ngược nhau về nơi ẩn náu của ông Gaddafi.



Trong một diễn biến khác, Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) đối lập tại Libya ngày 25/8 đã chuyển Ủy ban hành pháp (có chức năng như Chính phủ) từ thành trì Benghazi ở miền Đông tới thủ đô Tripoli.



Theo phát ngôn viên NTC, ông Mahmud Shamman, một nửa số thành viên Ủy ban hành pháp, trong đó có tất cả các chức vụ quan trọng trong các lĩnh vực y tế, truyền thông, nội vụ, tư pháp, thông tin và quốc phòng, đã đến Tripoli để bắt đầu quá trình chuyển tiếp thời "hậu Gaddafi."



Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban hành pháp Ali Tarhuni kêu gọi các tay súng trung thành với ông Gaddafi hạ vũ khí, đồng thời đề nghị lực lượng cảnh sát quay trở lại làm việc và cam kết đảm bảo an toàn, không trả thù lực lượng này.



Cùng ngày, người đứng đầu NTC, ông Mustafa Abdel Jalil lên tiếng trấn an cộng đồng quốc tế không phải lo ngại về những vũ khí hóa học ở Libya khi khẳng định rằng với tư cách cựu quan chức cao cấp trong chính quyền Gaddafi, ông biết rõ rằng kho vũ khí này đã hết hạn sử dụng.



Ông Jalil cũng cho biết hơn 200.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nổi dậy kéo dài suốt 6 tháng qua chống lại chính quyền của ông Gaddafi.



Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan đối ngoại của NTC, ông Fathi Baja cho biết trong cuộc họp tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/8, Nhóm tiếp xúc về Libya đã nhất trí sẽ giải tỏa 2,5 tỷ USD tài sản của Libya bị phong tỏa và trao cho NTC vào cuối tháng này.



Cùng ngày, 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí từ nay đến cuối năm 2011 sẽ giải tỏa 1,5 tỷ USD trong tổng số hơn 30 tỷ USD tài sản của Libya bị phong tỏa tại Mỹ và sử dụng số tiền này cho mục đích nhân đạo hỗ trợ người dân Libya.



Cũng trong ngày 25/8, Liên đoàn Arập (AL) đã ra tuyên bố công nhận NTC là đại diện hợp pháp của nhân dân Libya.



Phát biểu với báo giới, Tổng Thư ký AL Nabil El-Araby cho hay các nước trong liên đoàn đã nhất trí để NTC lấy lại chiếc ghế và vị trí hợp pháp của Libya tại AL.



Đại diện của NTC tại AL, ông Abdelmoneim El-Houni cho biết Libya sẽ chính thức được khôi phục quyền thành viên liên đoàn tại hội nghị bộ trưởng các nước Arập vào ngày 27/8 tới./.

