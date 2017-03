Venezuela đập tan một âm mưu lật đổ chính quyền

Tuần hành vì hòa bình tại Caracas ngày 23/2 nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Maduro và chính phủ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Bolivia David Choquehuanca tại thủ đô La Paz, ông Jaua khẳng định các cuộc biểu tình phản đối chính phủ đang diễn ra ở Venezuela không đơn thuần chỉ là các vấn đề xã hội mà mục đích thực sự liên quan tới chính trị của các nhóm đối lập được đào tạo bài bản nhằm kích động bạo lực.Ngoại trưởng Jaua cho rằng Venezuela còn tồn tại những vấn đề xã hội cần giải quyết, giống như ở bất cứ xã hội nào trên thế giới, nhưng đó không phải lý do dẫn tới các cuộc biểu tình bạo lực.Ông khẳng định, mục tiêu chính của những kẻ đứng đằng sau là nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro, phá hủy những thành tựu của cuộc cách mạng do cố Tổng thống Hugo Chavez gây dựng cách đây 15 năm.Chính phủ Venezuela cũng bác bỏ cáo buộc rằng nước này ngăn chặn người dân sử dụng Internet, đồng thời khẳng định quyền tự do ngôn luận và báo chí vẫn được tôn trọng.Hiện Ngoại trưởng Jaua đang có chuyến công du tới các nước thành viên Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) để thông báo về tình hình đang diễn ra ở Venezuela./.