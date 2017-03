Venezuela-Colombia thúc đẩy bình thường hóa quan hệ

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez (phải) và

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. (Nguồn: Reuters)



(TTXVN/Vietnam+)



Văn bản này nhấn mạnh hai quốc gia quốc gia Nam Mỹ láng giềng này cam kết tăng cường hợp tác phát triển các ngành dệt may, thực phẩm, chăn nuôi, sản xuất ô tô, năng lượng và xây dựng.Đồng thời, Venezuela cũng tiến hành thanh toán đợt đầu tiên 336 triệu USD trong số hơn 800 triệu USD nợ các nhà xuất khẩu Colombia, sau khi hai nước đã thẩm tra nguồn gốc của khoản tiền trên (nhằm tránh nạn rửa tiền).Caracas cũng sẽ nối lại việc cung cấp 7.700 thùng dầu thô/ngày cho Bogota, từng bị cắt đứt sau cuộc khủng hoảng ngoại giao-kinh tế giữa hai nước từ tháng 9/2009 tới tháng 8/2010.Hai nước cũng tuyên bố phối hợp chống lại nạn buôn lậu xăng dầu và tăng cường binh lính để cải thiện tình hình an ninh dọc tuyến biên giới chung dài tới 2.200km.Trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở, hai nước khai trương một cửa khẩu quốc tế mới và thỏa thuận xây dựng xây dựng thêm một cây cầu bắc qua biên giới.Ngoài mục đích thúc đẩy kinh tế khu vực biên giới rừng núi, những công trình này còn hướng tới việc giúp hàng hóa Venezuela (và gián tiếp là Brazil) tiếp cận các hải cảng Colombia tại Thái Bình Dương.Những thỏa thuận trên là những bước tiến cụ thể nhằm khôi phục hoàn toàn và thúc đẩy quan hệ song phương, với trọng tâm kinh tế, quá trình được bắt đầu kể từ cuộc gặp “phá băng” giữa các nhà lãnh đạo hai nước ngày 10/8 vừa qua sau khi quan hệ song phương trải qua những thời khắc căng thẳng nhất trong vòng hơn hai thập kỷ.Cùng ngày, Tư lệnh Bộ Tư lệnh chiến lược Venezuela, phụ trách vấn đề an ninh biên giới, tướng Henry Rangel, cho biết nước này sẽ điều thêm 15.000 quân tới khu vực biên giới chung để hỗ trợ Colombia trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy, bắt cóc và tống tiền./.