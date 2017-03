Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ

Hội đồng Bảo an LHQ có 15 thành viên trong đó có năm thành viên thường trực (Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc) có quyền phủ quyết và 10 thành viên không thường trực. 10 nước thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ làm việc với nhiệm kỳ hai năm (bắt đầu từ ngày 1-1 mỗi năm; mỗi năm có năm ghế thay đổi) và được bầu chọn theo nguyên tắc nhóm khu vực đề cử và Đại hội đồng bỏ phiếu (vào tháng 10 hàng năm) với tỷ lệ 2/3 phiếu tối thiếu cần thiết (tức từ 125-128 thành viên LHQ) để được trúng cử. Nhóm châu Phi có ba đại diện; nhóm Mỹ La-tinh và Caribe, nhóm châu Á, nhóm Tây Âu mỗi nhóm có hai đại diện; nhóm Đông Âu có một đại diện. Ghế Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ được thay luân phiên mỗi tháng theo thứ tự ABC trong tiếng Anh. Mỗi thành viên Hội đồng Bảo an LHQ có một phiếu và các nghị quyết thông qua đều cần ít nhất chín phiếu (kể cả phiếu của các nước thành viên thường trực).