Việt Nam hỗ trợ Mỹ khắc phục hậu quả lốc xoáy

Đây là khoản kinh phí do Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Nam Hoa Kỳ bị ảnh hưởng do lốc xoáy vào tháng Tư.Khoản kinh phí 50.000 USD của Chính phủ và nhân dân Việt Nam còn khiêm tốn, song sẽ góp phần giúp nhân dân Hoa Kỳ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời thể hiện tình cảm, quan hệ hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.Hồi tháng Tư, hơn 600 cơn lốc xoáy, bão tố ở Hoa Kỳ đã cướp đi sinh mạng của 310 người ở bảy bang miền Nam Hoa Kỳ, nặng nhất là ở bang Alabama. Đây là những cơn lốc xoáy gây chết người nhiều nhất xảy ra ở nước này từ năm 1950 đến nay.Ở Alabama, hàng triệu người dân sống trong cảnh mất điện, riêng tại đây đã có 210 người chết, 1.700 người bị thương do lốc xoáy.Trong nhiều năm qua, Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ luôn đồng hành, hỗ trợ các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.Điển hình là dự án "Giáo dục vệ sinh dinh dưỡng học đường" từ 2005-2008, hiện nay là dự án phòng chống HIV/AIDS tại Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên và dự án giảm thiểu rủi ro thảm họa, cứu trợ khẩn cấp tại các tỉnh ven biển miền Trung.