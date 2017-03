Vietnam Airlines: Mới đưa 20 hành khách về nước

Cho đến tối qua (28-11), dù Vietnam Airlines đã rất nỗ lực nhưng cũng chỉ mới có khoảng 20 hành khách của Vietnam Airlines bị mắc kẹt tại Bangkok (Thái Lan) được đưa về Vientiane (Lào) bằng đường bộ và được bố trí lên các chuyến bay trở về Việt Nam.

Ông Trịnh Ngọc Thành (người phát ngôn của Vietnam Airlines) cho biết trong ngày 28-11, hãng đã quyết định đưa máy bay A321 sang sân bay quân sự U-Tapao (cách Bangkok 190 km) để đưa hành khách còn bị kẹt lại tại Bangkok về Việt Nam.

Theo kế hoạch, máy bay sẽ cất cánh rời Hà Nội lúc 18 giờ 30 ngày 29-11 và đưa hành khách trở lại Hà Nội lúc 22 giờ 45 cùng ngày. Hiện tại Vietnam Airlines đang gấp rút liên hệ với các ban ngành liên quan để hoàn thành các thủ tục xin phép bay cũng như thu xếp dịch vụ mặt đất tại sân bay này.

Tuy nhiên, khi trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Khôi Nguyên (Trưởng Văn phòng đại diện Vietnam Airlines tại Bangkok) cho biết: Hiện hãng chưa xin được giấy phép để sử dụng sân bay quân sự U-Tapao nên chưa có phương án di chuyển hành khách từ Bangkok về sân bay U-Tapao. Ông Nguyên cho biết thêm, hiện văn phòng vẫn tiếp tục sử dụng các loại phương tiện đường bộ để di chuyển hành khách về Vientiane.

Theo ông Nguyên, tình hình ở Thái Lan vẫn diễn ra hết sức phức tạp. Số lượng hành khách tập trung tại văn phòng của hãng để được trợ giúp tương đối lớn.

Do di chuyển bằng máy bay hết sức khó khăn nên nhiều công ty du lịch đã tính đến chuyện trở về Việt Nam bằng đường bộ qua ngã Lào. Tuy nhiên, theo ông Đỗ Xuân Nguyên (Trưởng phòng Du lịch nước ngoài Công ty Honggai Tourist), đây là phương án hết sức khó khăn. Lý do: quãng đường bộ qua Lào dài tới 2.000 km và chưa ai dám chắc có bảo đảm an toàn cho du khách.

Cũng vì lẽ đó mà công ty sẽ tiếp tục chờ đợi ở văn phòng đại diện của Vietnam Airlines và hy vọng sử dụng sân bay quân sự U-Tapao để đưa hành khách về nước.

Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh cho biết dù hiện tại chưa thể nói trước được tình hình an ninh của Thái Lan sẽ ra sao song hãng sẽ quyết tâm đưa máy bay sang sân bay quân sự U-Tapao để đưa toàn bộ hành khách của mình về Việt Nam an toàn. Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng quyết định tiếp tục sử dụng máy bay lớn (Airbus A321) cho chuyến bay VN840 Vientiane-Hà Nội ngày 29 và 30-11 để tăng cường giải tỏa khách.

Ngày 27-11, Tổng cục Hàng không dân dụng Thái Lan đã cho phép các công ty hàng không sử dụng đường băng của căn cứ hải quân U-Tapao. Du khách nước ngoài đang bị kẹt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi và sân bay Don Muang tại Bangkok đã bắt đầu lục tục rời Thái Lan từ sân bay này (ảnh). Ngày 27-11 đã có khoảng 20 chuyến bay được thực hiện. Số lượng các chuyến bay ít do hầu hết các hãng hàng không không biết sân bay quân sự U-Tapao mở cửa. Hôm qua, số các chuyến bay có thể tăng gấp đôi. Hầu hết các hãng hàng không yêu cầu sử dụng sân bay quân sự U-Tapao là của châu Á và Trung Đông. TNL