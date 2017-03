Vợ Bạc Hy Lai thuê luật sư giỏi

Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh và vợ. Ảnh: Telegraph

Tờ The Times của Mỹ đưa tin, vụ án doanh nhân người Anh Neil Heywood chết trong khách sạn ở Trùng Khánh hồi tháng 11 năm ngoái sẽ sớm được đưa ra xét xử. Phiên tòa xét xử tội phạm giết người này do Bộ Công an Trung Quốc xử lý.

Nghi phạm chính trong vụ việc là bà Cốc Khai Lai, vợ của bí thư thành ủy Trùng Khánh bị cách chức hồi đầu năm. Bà Cốc "có thể sẽ không phải đối mặt với án tử hình", Vương Hướng Vĩ (Wang Xiangwei), tổng biên tập tờ South China Morning Post của Hong Kong, cho biết. Vương là người có quan hệ gần gũi với các quan chức ở Bắc Kinh, ông đưa ra thông tin này trong một bài báo hồi tuần trước.

Vương cho hay có thể bà Cốc sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ vì trong trạng thái tinh thần không ổn định. Tuy nhiên, Trương Tiểu Quân, vệ sĩ thân cận của gia đình ông Bạc, có thể bị xử tử hình. Có tin cho rằng Trương và bà Cốc ép buộc Heywood dùng chất độc cyanide vì những mâu thuẫn giữa hai bên.

Ngoài ra, Vương Lập Quân, cựu giám đốc công an Trùng Khánh, người bị điều tra vì tội phản quốc, dự kiến bị xử dưới 10 năm tù. Trang web Boxun dẫn nguồn tin thân cận với các nhà điều tra cho biết Vương Lập Quân không tiết lộ bí mật quốc gia nào khác, mà chỉ nói về vụ việc của Neil Heywood.

Theo tổng biên tập South China Morning Post thì việc xét xử Bạc Hy Lai mới làm Trung Quốc đau đầu nhất. Ông Bạc là cựu ủy viên trung ương, trước khi bị đình chỉ mọi chức vụ, ông còn được dự kiến sẽ tiếp tục thăng tiến sau kỳ đại hội đảng toàn quốc vào cuối năm nay.

Ông Bạc đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và bị quản thúc tại gia ở Bắc Kinh. Ông Bạc được cho là "phủ nhận" mọi cáo buộc về việc liên quan đến âm mưu giết người. Vương Hướng Vĩ dự kiến Bạc Hy Lai sẽ bị buộc tội tham nhũng và đồng lõa trong vụ án do vợ và cấp dưới thực hiện.

Trong một động thái khác, bà Cốc Khai Lai được cho là đã thuê Thẩm Chí Canh (Shen Zhigeng), một luật sư danh tiếng ở Bắc Kinh để bào chữa. Thẩm Chí Canh là thành viên sáng lập công ty Luật Tung Hoành (Zong Heng), từng tham gia nhiều vụ xét xử lớn về kinh tế và chính trị.

Năm 2000, ông Thẩm từng bào chữa cho cựu thứ trưởng Bộ Công an Lý Thế Châu và năm 2007 bào chữa cho cựu phó giám đốc Ngân hàng Trung Quốc Triệu An Ca trong các phiên tòa về tham nhũng và hối lộ.

Tuy nhiên, khi Reuters liên lạc với ông Thẩm để xác nhận thông tin trên thì ông không khẳng định cũng không phủ nhận. "Hiện tại chưa có gì chắc chắn, tôi vẫn chưa gặp bà ấy. Tòa án cũng không cho phép bình luận về việc này", ông Thẩm nói.

Theo Vũ Hà (VNE)