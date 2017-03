Vợ Tổng thống Mỹ có quyền tùy ý sai khiến mật vụ?

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã gây ra một số tranh cãi khi thực hiện chuyến đi dài 4 ngày tới Tây Ban Nha cùng cô con gái Sasha và vài người bạn. Trong khi Nhà Trắng nói, chính nhà Obama tự trả tiền máy bay và khách sạn, các chi phí an ninh - vốn gồm cả phòng nghỉ cho hàng chục nhân viên mật vụ và một chiếc máy bay của không lực để chở cả đoàn người, có thể lên tới hàng trăm nghìn USD, thì vẫn có nhiều thắc mắc quanh đó.



Với chi phí khổng lồ cho một chuyến đi nghỉ cuối tuần như vậy, liệu cơ quan mật vụ có thể từ chối đi theo vợ Tổng thống không?

Không thể. Theo luật, cơ quan mật vụ Mỹ phải bảo vệ cho Tổng thống, phó Tổng thống và những người thân thiết với họ, bất kể ở đâu. Các cựu Tổng thống, ứng viên Tổng thống chủ chốt và nguyên thủ các nước tới thăm Mỹ cũng được bảo vệ.



Cơ quan mật vụ có thể khuyên Tổng thống hoặc đệ nhất phu nhân không nên thực hiện chuyến đi vì lý do an ninh nhưng rút cuộc mật vụ sẽ phải đi bất cứ đâu mà người họ phải bảo vệ đi.



Một kỳ nghỉ cuối tuần tại bãi biển ở Andalusia có lẽ sẽ không gây phiền phức nhưng trong quá khứ, một số đệ nhất phu nhân Mỹ đã tự mình tới những nơi không mấy an toàn. Đó là chuyến đi tới Bosnia vào năm 1996 của đệ nhất phu nhân lúc đó Hillary Clinton. Laura Bush cũng vài lần tới Afghanistan. Michelle Obama cùng vợ phó Tổng thống Mỹ Joe Biden là Jill tới Haiti sau trận động đất kinh hoàng.



Cơ quan mật vụ muốn có càng nhiều thời gian càng tốt để lên kế hoạch cho một chuyến đi nước ngoài. Đôi khi họ dành vài tháng chuẩn bị cho một chuyến công du ngoại quốc của Tổng thống nhưng trong một số trường hợp, việc sắp đặt phải tiến hành khẩn trương hơn. Đó là lý do tại sao, tổ chức này vẫn duy trì một bộ phận nghiên cứu bảo vệ trên diện rộng, chuyên nghiên cứu và đánh giá những mối đe dọa trên toàn cầu.



Tuy nhiên, trong khi đương kim đệ nhất phu nhân Mỹ - tên bí mật "Renaissance" có quyền không phải đưa các nhân viên mật vụ cùng đi tới Tây Ban Nha, song bà không làm như vậy. Theo luật, chỉ có đương kim Tổng thống buộc phải được lực lượng mật vụ bảo vệ toàn thời gian. Ai cũng có quyền khước từ. Trong lịch sử gần đây, không có đệ nhất phu nhân nào làm như vậy.





Theo Hoài Linh (VNN/ FP)