Vòng đàm phán về an ninh Kavkaz không đạt kết quả

Thông cáo đưa ra sau vòng đàm phán cho biết Nga và Gruzia đã đối thoại về những vấn đề an ninh chủ chốt như không sử dụng vũ lực, các thỏa thuận an ninh quốc tế, các hoạt động diễn tập và hợp tác hiệu quả nhất, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng lòng tin.



Tuy nhiên, hai bên đã không đạt được sự nhất trí về những vấn đề trên. T'bilisi thậm chí từ chối đàm phán với các đại diện đến từ Abkhazia và Nam Ossetia, hai vùng lãnh thổ ly khai của Gruzia.



Hai bên dự định tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 7/6 tới.



Các vòng đàm phán Nga-Gruzia về an ninh và ổn định ở Kavkaz được tổ chức theo sáng kiến của Nga và Pháp dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), sau khi xảy ra cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Gruzia hồi tháng 8/2008./.





