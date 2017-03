Vớt được 100 thi thể vụ chìm du thuyền Nga

Tất cả 100 thi thể này đã được đưa tới thủ đô Kazan của nước cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, nhằm tạo điều kiện cho người nhà của các nạn nhân nhận diện. Trong số 100 người được xác nhận tử vong có 18 trẻ em, AFP đưa tin.



Ủy ban Điều tra của Nga hôm qua cho hay sự cẩu thả trong việc vận hành du thuyền Bulgaria dẫn tới cái chết của ít nhất 116 người. Con số này sẽ tiếp tục tăng vì vẫn còn người mất tích và chưa ai có thể chắc chắn về việc có bao nhiêu du khách trên chiếc thuyền khi tai nạn xảy ra.

Người thân







Người thân và bạn bè cầu nguyện trong đám tang của

Faina Valiullina,44 tuổi và là một trong số những người thiệt mạng

vì vụ chìm du thuyền Bulgaria. Ảnh: AFP

Người thân và bạn bè cầu nguyện trong đám tang củaFaina Valiullina,44 tuổi và là một trong số những người thiệt mạngvì vụ chìm du thuyền Bulgaria. Ảnh: AFP

Theo Thành Nam ( VNE)



Truyền thông Nga cho rằng sự tiết kiệm thái quá trong việc đảm bảo an toàn khiến chiếc du thuyền đã hoạt động hơn 5 thập kỷ bị chìm trên sông Volga. Nhật báo Vedomosti khẳng định tai nạn này cho thấy việc phớt lờ yếu tố an toàn chỉ vì lợi nhuận.Trong khi đó, báo khổ nhỏ Komsomolskaya Pravda phỏng vấn giám đốc của một công ty chuyên tổ chức du lịch đường thủy. Ông này cho biết đã từ chối thuê du thuyền Bulgaria trong năm nay vì lo ngại về vấn đề an toàn."Con thuyền cần khoản đầu tư chừng 248.000 USD để đảm bảo an toàn khi lưu thông, vì thế chúng tôi đã quyết định không thuê nó", giám đốc Roman Kalmykov nói.Trong một diễn biến khác, thuyền trưởng của một trong hai con tàu đi qua hiện trường vụ tai nạn nhưng không tham gia cứu hộ đã gây sốc khi thừa nhận rằng ông ta nhìn thấy những chiếc phao cứu sinh. Tuy nhiên, viên thuyền trưởng này quyết định không lại gần khu vực du thuyền Bulgaria bị chìm vì cho rằng việc này sẽ tốn nhiều thời gian, nhật báo Izvestia cho hay.Thuyền trưởng của tàu kéo sà lan Dunaisky-66 đã thông báo với cấp quản lý của ông ta rằng có nhìn thấy các phao cứu sinh, nhưng không nhận thấy bất cứ ai trên mặt nước sông Volga. Người này xác nhận rằng một con tàu khác mang tên Arabella đã tới hiện trường trong vòng 15 phút và cứu được một số du khách. Trong khi đó, tàu của ông ta sẽ cần ít nhất một giờ để giảm bớt tải trọng và tới được nơi xảy ra tai nạn.Các nhà điều tra đang thẩm vấn thủy thủ đoàn của tàu Dunaisky-66 và một tàu chở hàng khác có tên Arbat, sau khi những người sống sót trong vụ chìm du thuyền Bulgaria cho hay họ đã vẫy tay cầu cứu hai chiếc tàu nhưng không được đáp lại.Du thuyền Bulgaria bị chìm hôm 10/7 mang theo hơn 200 người chìm xuống dòng nước sông Volga. Chỉ 79 du khách được cứu trong khi số tử vong tới lúc này là 100 người. Vẫn còn khoảng gần 30 người nữa đang mất tích. Nước Nga hôm qua tuyên bố 3 ngày quốc tang sau thảm kịch đường thủy tồi tệ nhất suốt nhiều thập kỷ qua.