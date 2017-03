Hàng chục triệu người dân Bangladesh đang bị nhiễm độc chì do nguồn nước bị ô nhiễm. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã gọi đây là vụ đầu độc hàng loạt lớn nhất lịch sử.

Công trình nghiên cứu bắt đầu từ năm 2000 với 12.000 người 18-75 tuổi ở thủ đô Dhaka. Sáu năm sau, nhóm nghiên cứu nhận thấy 25% số người có hàm lượng chì cao nhất có tỉ lệ tử vong tăng gần 70% so với người nhiễm chì với hàm lượng thấp hơn. Từ năm 2008 đến nay, nhóm nghiên cứu đã thực hiện nhiều nghiên cứu rải rác với 20.000 người tham gia. Kết quả cho thấy chỉ có 23% dùng nước đúng chuẩn của WHO (dưới 10 phần triệu/lít). Trong khi đó, chuẩn của Bangladesh là 50 phần triệu.

Nhóm nghiên cứu ước tính có 35-77 triệu dân Bangladesh (50% dân số) thường xuyên dùng nguồn nước bị nhiễm chì. Nguyên nhân do tình trạng dùng giếng bơm tay vô tội vạ trong những năm 1970 (90% dân số dùng nước giếng). Nhiễm độc chì từ nguồn nước còn xảy ra ở hơn 70 nước, trong đó có Ấn Độ, Mexico, Argentina, Chile và kể cả Mỹ (các bang Nevada, New Mexico, New Hampshire).

ĐỨC LONG (Theo Reuters, AFP, thelancet.com)