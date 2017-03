Vũ khí hóa học Syria sẽ làm Mỹ đổi ý

“Cuộc xung đột sẽ không chỉ dừng lại ở Syria, mà còn gây nguy hại tới những đồng minh của Mỹ trong khu vực, trong đó có Israel", ông Obama nói. Ảnh:AP

Phát biểu trước báo giới tại phòng họp báo ở Nhà Trắng hôm 20-8, Tổng thống Obama cho biết việc triển khai hay sử dụng vũ khí hóa học sẽ đưa cuộc khủng hoảng ở Syria lan ra ở quy mô lớn hơn nhiều.

Ông nói: “Cuộc xung đột sẽ không chỉ dừng lại ở Syria, mà còn gây nguy hại tới những đồng minh của Mỹ trong khu vực, trong đó có Israel”.



Tổng thống Mỹ còn nhấn mạnh: “Sẽ là đường ranh giới đỏ đối với chúng tôi nếu chúng tôi bắt đầu chứng kiến toàn bộ số vũ khí hóa học di chuyển cũng như được sử dụng. Điều này sẽ thay đổi cách giải quyết của tôi".



Syria không tham gia Công ước về Vũ khí Hóa học 1997 và cũng không phải là thành viên của Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học. Các chuyên gia quốc tế cho biết chương trình vũ khí hóa học của Syria có lịch sử từ những năm 1970 và thuộc dạng tiên tiến nhất ở khu vực Trung Đông.



Kho vũ khí hóa học của Syria khiến phương Tây mất ăn mất ngủ từ lâu bởi nó được đánh giá là một trong những kho vũ khí lớn nhất thế giới.



Trong khi Mỹ đặt ra ranh giới đỏ đối với việc can thiệp vào cuộc xung đột Syria, phía Nga lại nhấn mạnh rằng chỉ Hội đồng Bảo an LHQ mới có quyền sử dụng vũ lực chống Syria. Phát biểu khi đang ở thăm Phần Lan ngày 20-8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định quan điểm trên. Ông nhấn mạnh: "Điều thích hợp nhất hiện nay là cần bảo vệ Hiến chương LHQ, trong đó quy định rằng chỉ có Hội đồng Bảo an mới có thể quyết định việc sử dụng vũ lực".



Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Syria ra tuyên bố khẳng định chỉ người dân Syria mới quyết định được ai lãnh đạo đất nước này, chứ không phải bất cứ một quốc gia nào khác, kể cả đặc phái viên của LHQ.



Tuyên bố cũng chỉ trích gay gắt nhận xét của tân đặc phái viên mới được bổ nhiệm của LHQ và Liên đoàn Ả Rập (AL) về vấn đề Syria Lakhdar Brahimi khi ông này gọi cuộc xung đột kéo dài 17 tháng qua ở quốc gia Trung Đông này như một "cuộc nội chiến".



Trước đó, Hội đồng Dân tộc (SNC) đối lập ở Syria cũng cực kỳ bất bình vì lời phát biểu của tân đặc phái viên này cho rằng còn quá sớm để kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức.

Bình luận trên của tân đặc phái viên LHQ về Syria đã khiến SNC nhấn mạnh: "Những người cách mạng Syria thực sự sốc và thất vọng trước những tuyên bố của ông Lakhdar Brahimi. Chúng tôi kêu gọi phái viên quốc tế này xin lỗi nhân dân chúng tôi vì đã đưa ra quan điểm không thể chấp nhận đó".



Theo SNC, việc ông Brahimi đưa ra những tuyên bố kiểu này tức là trao quyền cho chính phủ Assad "giết hại thêm hàng vạn người dân Syria".

Theo Đỗ Quyên (NLĐO / BBC)