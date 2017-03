Vụ khủng bố ở Mumbai (Ấn Độ): Công bố tên hai kẻ chủ mưu

Súng nổ ở sân bay New Delhi? Rạng sáng 5-12, sân bay quốc tế Indira Gandhi tại thủ đô New Delhi bị gián đoạn hoạt động trong 20 phút sau khi hành khách nói có nghe tiếng súng nổ. Ba chuyến bay quốc tế bị hoãn. Sân bay được đóng cửa để kiểm tra. Sau khi cảnh sát không tìm thấy bằng chứng súng nổ, sân bay hoạt động trở lại bình thường. Hôm qua, cơ quan an ninh đã mở rộng phạm vi báo động an ninh, tăng cường dò tìm chất nổ quanh tòa nhà Quốc hội, văn phòng thủ tướng, các nhà máy lọc dầu. Các sân bay lớn vẫn tiếp tục trong tình trạng báo động. Nhân viên an ninh kiểm tra kỹ giấy tờ, hành lý và thân thể hành khách. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Mumbai ngày 5-12, bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ nhìn nhận các sai sót an ninh đã dẫn đến vụ tấn công khủng bố ở Mumbai tối 26-11 và sắp tới Ấn Độ sẽ tiếp tục cảnh giác có thể đến cả năm.