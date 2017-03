Vụ khủng bố tại Boston (Mỹ): Cảnh sát đang ráo riết truy lùng nghi phạm còn lại

TTXVN



Theo nguồn tin từ cảnh sát, ngày 19/4 ngay sau khi được xác định là kẻ tình nghi thực hiện vụ đánh bom giải marathon Boston, trang riêng của Dzhokhar Tsarnaev trên một trang mạng VK, một trang mạng xã hội tiếng Nga, đã và đang có rất nhiều các lời bình luận được gửi đến bằng cả tiếng Nga và tiếng Ạnh.



Dzhokhar Tsarnaev từng là sinh viên đại học Cambridge Rindge và học sinh trường công Latin School ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts. Trước khi tị nạn sang Mỹ, Dzhokhar Tsarnaev học tiểu học tại Makhachkala, thủ phủ của Dagestan, một tỉnh của Nga giáp biên với Chechnya.



Cái gọi là "Thế giới quan" của Dzhokhar Tsarnaev là "Hồi giáo" và phẩm chất cá nhân là "sự nghiệp và tiền bạc". Trang riêng của Dzhokhar Tsarnaev có đường link với các cuốn băng video của các tay súng trong cuộc nội chiến hiện tại ở Syria và các các trang mạng của Hồi giáo như "Thế giới Hồi giáo, tôn giáo của tôi là Hồi giáo" (Salamworld, my religion is Islam) và "Không có Chúa mà chỉ có Thánh Allah, hãy ngân vang điều này trong trái tim chúng ta" (There is no God but Allah, let that ring out in our hearts).



Trang mạng riêng của Dzhokhar Tsarnaev cũng có đường link với những lời kêu gọi đòi độc lập cho Chechnya.



Trong khi đó Tuổi trẻ đã đưa tin Ngoại trưởng John Kerry Mỹ đã từ chối suy đoán về sự liên quan hay ảnh hưởng của quê nhà Chechnya đối với hành động khủng bố của hai anh em Dzhokar và Tamerlan Tzarnaev.



Ông John Kerry nói: “Chúng ta đã ở trong thế đối đầu khá trực tiếp với cái ác. Một trong những điều tôi nói là: khủng bố là khủng bố. Và điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của tất cả chúng ta trong việc duy trì sự cảnh giác và hợp tác cùng nhau trên toàn thế giới.”



