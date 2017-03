Vụ lừa đảo y tế lớn nhất nước Mỹ: truy tố 73 người

Varu Amroyan là một trong những tội phạm bị FBI bắt hôm 13-10 trong vụ

73 người lừa đảo chương trình bảo hiểm y tế của Mỹ,

được đánh giá là vụ lừa đảo lớn nhất do một tổ chức thực hiện - Ảnh: AP



Theo PHAN ANH ( TTO)



Hãng tin AP cho hay nhóm tội phạm đã bị bắt ở thành phố New York, Los Angeles, New Mexico, Georgia và Ohio. Công tố viên Preet Bharara trong cuộc họp báo tại Manhattan nhận định rằng mức độ và sự tinh vi trong vụ lừa đảo này còn ghê gớm hơn cả Mafia truyền thống.Không giống các vụ khác, trong đó những cơ sở khám chữa bệnh dụ dỗ người ta đăng ký các chương trình điều trị không cần thiết để moi tiền nhà nước, vụ này hoàn toàn dựng lên các hoạt động không có thực. Janice Fedarcyk, Giám đốc văn phòng FBI New York, cho hay các tương tác giữa bệnh nhân và bác sĩ đều là bịa đặt.Mọi hoạt động diễn ra dưới sự bảo kê của một ông trùm tội phạm người Armenia là Armen Kazarian, 46 tuổi, đang bị quản thúc ở Los Angeles và trình diện tòa hôm qua 13-10.Cơ quan chức năng bắt đầu điều tra từ New York sau khi thông tin về 2.900 bệnh nhân của cơ quan bảo hiểm xã hội Medicare tại bang này, trong đó có mã số an sinh xã hội và ngày sinh, được thông báo bị mất cắp.Mạng lưới tội phạm của Armen Kazarian đã ăn cắp chúng cùng với thông tin của nhiều bác sĩ để dựng lên 118 cơ sở khám chữa bệnh giả ở 25 bang trên đất Mỹ. Tên tuổi của các bệnh nhân được dùng để đưa vào những hóa đơn thanh toán giả cho các quy trình chăm sóc y tế chưa bao giờ diễn ra như kiểm tra bàng quang, tai, mũi, da, tim, siêu âm thai phụ…Riêng ở New York, hóa đơn trình lên Medicare có giá trị 100 triệu USD và Medicare đã thanh toán ít nhất 35 triệu USD cho nhóm tội phạm này.Nhóm tội phạm này chủ yếu mang quốc tịch Armenia hoặc người Armenia nhập cư nhưng vẫn giữ mối liên hệ với mạng lưới xã hội đen ở quê nhà. Sau khi rút được tiền, chúng thường chuyển tiền về Armenia.