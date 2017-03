Vụ máy bay Air France mất tích: Mới tìm thấy vài mảnh vỡ

* Nhiều mảnh vụn máy bay tìm thấy ở Đại Tây dương

* Máy bay Air France và 231 hành khách: Hết hy vọng tìm thấy

* Máy bay Air France bị sét đánh

* Máy bay chở 228 người mất tích trên Đại Tây Dương

Ngày 2-6, các đội cứu hộ quốc tế đã tìm thấy một vài mảnh vỡ trên Đại Tây Dương nghi là của chiếc máy bay Airbus A330-200 lâm nạn. Máy bay mang số hiệu AF 447 của Hãng hàng không Air France bay từ Rio de Janeiro (Brazil) đến thủ đô Paris (Pháp) mất tích trên Đại Tây Dương hôm trước đó.

Tìm kiếm trong vô vọng

Sau khi Pháp đề nghị quân đội Mỹ hỗ trợ tìm kiếm bằng vệ tinh do thám, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố Mỹ sẽ giúp đỡ Pháp xác định nguyên nhân tai nạn bằng mọi phương tiện cần thiết.

Tại Pháp, một bộ phận giải đáp thông tin cho gia đình nạn nhân đã được thành lập tại sân bay Charles de Gaulle. Tổng thống, bộ trưởng Môi trường và Năng lượng, quốc vụ khanh phụ trách giao thông và bộ trưởng Ngoại giao Pháp đã đến thăm bộ phận này. Bộ Ngoại giao Pháp đã mở đường dây nóng. Tại sân bay Rio de Janeiro ở Brazil, một bộ phận tương tự cũng được thành lập.

Đại sứ quán Pháp tại Senegal thông báo một máy bay quân sự Pháp đã rời Senegal tham gia tìm kiếm. Sau đó, hai máy bay quân sự đã từ Pháp bay đến hiện trường. Brazil điều động hai máy bay trang bị thiết bị điện tử, radar và hồng ngoại đến khu vực gần quần đảo Fernando de Noronha cách bờ biển Brazil 365 km. Mỹ đã đưa đến hiện trường một máy bay trinh sát.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng đã ra lệnh cho tàu hải quân đến khu vực tai nạn. Brazil điều động đến đó ba tàu.

Các đốm sáng bí ẩn

Các phi công của Hãng hàng không TAM (lớn nhất Brazil) cùng bay tuyến Paris-Rio de Janeiro báo cáo đã phát hiện nhiều đốm sáng, có thể là lửa trên Đại Tây Dương dọc lộ trình bay của máy bay Air France gặp nạn. Các đốm sáng cách quần đảo Fernando de Noronha 1.300 km.

Tuy nhiên, tàu hải quân Pháp đến tìm kiếm nhưng không phát hiện manh mối gì. Phía Senegal cũng thông báo có các đốm sáng trên không phận nước này.

Trong vụ máy bay Air France mất tích có ba giả thiết là sét đánh, lỗi ở mạch điện hoặc lỗi của phi công.

Chuyện máy bay chở khách bị sét đánh không có gì lạ. Trung bình một máy bay thương mại bị sét đánh một lần/năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia an toàn hàng không, máy bay rơi do sét đánh cực kỳ hiếm xảy ra.

Trong thiết kế, máy bay đã được tính đến khả năng chống sét. Kim loại ở thân và cánh máy bay có khả năng dẫn điện nhưng bảo đảm sét không gây thiệt hại cho máy bay. Dù sét đánh hỏng nguồn điện chính thì thế hệ máy bay hiện đại như Airbus vẫn có nguồn điện hỗ trợ.

Theo thông báo của Cơ quan khí tượng Pháp, máy bay gặp nạn đã bay qua vùng áp thấp tập trung các khối khí tạo giông của bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

Các phi công dày dạn kinh nghiệm nhận xét máy bay có thể đã lọt vào vùng bão mạnh đủ sức lật ngược máy bay. Khu vực máy bay gặp nạn thuộc dải hội tụ nhiệt đới, nơi thường xảy ra bão xoáy, bão kèm sấm sét và mưa đá.

Trước nay đã có hàng chục máy bay nhỏ rơi mỗi năm do gặp bão lớn. Tuy nhiên, tính từ năm 1966 khi chiếc máy bay Boeing 707 rơi ở Nhật do bão (124 người chết), đến nay chưa có máy bay lớn nào bay ở độ cao tiết kiệm xăng lại bị rơi do bão.

Hộp đen dưới đáy biển?

Nhiệm vụ khẩn cấp của các nhà điều tra của Air France là tìm ra các hộp đen trên máy bay có thể đã rơi đâu đó dưới đáy Đại Tây Dương. Hộp đen có đèn hiệu truyền sóng âm có thể hoạt động ở độ sâu đến 6.000 m.

Họ cũng phải tìm một thiết bị điện tử khác gọi là thiết bị quy chiếu quán tính dữ liệu bay có chức năng xác định tốc độ và địa điểm máy bay.

Các nhà điều tra đang nghiên cứu lại hai sự cố gần đây của thế hệ máy bay Airbus liên quan đến hệ thống điện. Trong một vụ, máy bay rơi đột ngột từ độ cao bay tiết kiệm xăng làm 70 hành khách bị thương. Phi công đã kịp thời kiểm soát và hạ cánh an toàn.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Hervé Morin thông báo: Không có bất kỳ yếu tố nào để nghĩ rằng máy bay Air France bị khủng bố, tuy nhiên mọi giả thiết đều đang được xem xét.

Dự kiến công tác điều tra tai nạn sẽ cực kỳ phức tạp vì không dễ tìm thấy mảnh vỡ chìm dưới đáy biển hoặc văng tung tóe trên diện tích hàng trăm km2.