Vụ sữa bột Tam Lộc ở TQ: 1.253 trẻ mắc bệnh, hai chết

Melamine gây suy thận cấp Thạc sĩ-bác sĩ Đào Thị Yến Phi, giảng viên Trường đại học Phạm Ngọc Thạch TP.HCM: Melamine là một hóa chất được sử dụng trong công nghệ làm chất dẻo, có tên khoa học là cyanoramid, cyamirotriamide hay còn gọi là cyamirotriamine (C3H6N6). Ở nhiệt độ 20oC, melamine hòa tan trong nước nhưng rất ít, số lượng tối đa là 3,1 g/lít nước. Trong melamine có đến sáu thành phần nitơ nhưng là nitơ vô cơ nên có chất đạm rất cao, do đó người ta trộn melamine vào sữa với mục đích để tăng chất đạm. Nhìn bằng cảm quan, melamine có màu rất giống sữa nên khó nhận thấy. Melamine vào cơ thể sẽ hòa tan thành acid cyanide phong tỏa hồng cầu gây nên tình trạng ngộ độc cấp. Tuy nhiên, do nồng độ melamine được đưa vào máu không cao nên không gây nên dạng này. Chủ yếu melamine gây nên suy thận cấp và chết ngay. Nếu dùng thực phẩm có melamine một thời gian dài từ một đến vài tháng sẽ bị sỏi thận, lâu ngày hơn nữa sẽ gây nên ung thư bàng quang. Theo một công trình nghiên cứu trên chuột của các nhà khoa học Nga, liều gây ngộ độc là 3,5 g/kg. Thí nghiệm này chưa được làm trên người. Khoảng năm 1990-2000, một số nước đã phát hiện chất melamine trong thức ăn gia súc cho chó, mèo, gà. Các trung tâm xét nghiệm lớn của thế giới đã phân tích được melamine trong mô động vật, thực phẩm như trứng gà, sữa. Hiện nay, ở Việt Nam chưa có thông tin nào về thực phẩm có chất melamine. Tuy nhiên, ở góc độ chuyên gia về dinh dưỡng, để bảo đảm an toàn, tôi khuyên người tiêu dùng không nên dùng sữa không rõ nguồn gốc hoặc có nghi ngờ về thành phần. DUY TÍNH ghi