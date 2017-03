Vụ sữa bột Tam Lộc ở TQ: Quốc hội công bố sáu quyết định

Nguyên nhân chính gây ra sỏi tuyến tiết niệu là do trẻ sơ sinh dùng sữa bột Tam Lộc có chứa chất melamine do con người thêm vào nhằm tăng thêm hàm lượng protein.

Ngày 13-9, Quốc hội Trung Quốc đã công bố sáu quyết định quan trọng đối với sự kiện trẻ sơ sinh uống sữa bột Tam Lộc bị sỏi đường tiết niệu.

Kiểm tra toàn diện sữa bột

Thứ nhất, lập tức khởi động công tác đối phó tai nạn an toàn thực phẩm nghiêm trọng quốc gia cấp một. Thành lập tổ lãnh đạo xử lý khẩn cấp do Bộ Y tế dẫn đầu, có chính quyền tỉnh Hà Bắc và các ban ngành như Tổng cục Kiểm dịch kiểm nghiệm giám sát chất lượng quốc gia, Tổng cục Công thương, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công an tham gia.

Thứ hai, tăng cường công tác chữa trị y tế, tăng cường tuyên truyền về sức khỏe, hướng dẫn các gia đình có trẻ mắc bệnh sỏi tuyến tiết niệu kịp thời khám, chữa bệnh. Tổ chức đưa chuyên gia đến vùng xa để kiểm tra, tập trung đưa trẻ mắc bệnh đến bệnh viện chữa trị. Trẻ mắc bệnh sỏi tiết niệu do dùng sữa bột sẽ được điều trị miễn phí.

Thứ ba, triển khai kiểm tra chất lượng toàn diện đối với các doanh nghiệp sản xuất sữa bột trẻ em trên toàn quốc và kịp thời công bố kết quả kiểm tra. Đối với sữa bột có vấn đề chất lượng, lập tức thu hồi toàn bộ, kiên quyết dừng tiêu thụ, chấp nhận tổn thất kinh tế để đảm bảo sức khoẻ cho dân. Đối với sữa bột đạt tiêu chuẩn phải tích cực bảo đảm nguồn hàng, bảo đảm cung ứng trên thị trường.

Thứ tư, nhanh chóng điều tra sự thật và xử lý theo pháp luật. Trừng phạt nghiêm khắc đối với các phần tử phi pháp cho melamine vào sữa bột hoặc vào nguyên liệu sữa khi đã có bằng chứng xác thực. Truy cứu trách nhiệm đối với cán bộ thiếu trách nhiệm.

Thứ năm, kịp thời công bố thông tin liên quan đến sự kiện này như diễn biến điều tra, tình hình chữa trị y tế, kiểm tra chất lượng các sản phẩm sữa bột. Phải tuân thủ nguyên tắc công khai, trong sáng, kịp thời và chuẩn xác, đồng thời báo cáo lên các tổ chức quốc tế liên quan.

Thứ sáu, tổng kết tỉ mỉ bài học kinh nghiệm. Các ban ngành hữu quan phải phối hợp mật thiết, xây dựng cơ chế quản lý giám sát an toàn thực phẩm có hiệu quả cao, có quy phạm.

Báo cáo Tổ chức Y tế thế giới

Chiều cùng ngày, Văn phòng thông tin Quốc hội Trung Quốc đã tổ chức họp báo về sự kiện trẻ sơ sinh uống sữa bột Tam Lộc bị sỏi tiết niệu. Trong cuộc họp báo có Bí thư Đảng bộ Bộ Y tế Cao Cường (tổ trưởng tổ lãnh đạo xử lý khẩn cấp sự kiện sữa bột Tam Lộc), Phó Cục trưởng Bồ Trường Thành (Tổng cục Kiểm dịch kiểm nghiệm giám sát chất lượng quốc gia).

Phó Chủ tịch tỉnh Hà Bắc Dương Sùng Dũng trực tiếp trả lời phỏng vấn đã nhận định đây là một vụ vi phạm an toàn thực phẩm nghiêm trọng. Ông cho biết tính đến ngày 12-9, tổng số ca mắc bệnh lên tới 432 trẻ em. Công ty Tam Lộc đã bị đình chỉ sản xuất. Toàn bộ nguyên vật liệu, sản phẩm đều bị niêm phong chờ điều tra.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân chính gây ra sỏi tuyến tiết niệu là do trẻ sơ sinh dùng sữa bột Tam Lộc có chứa chất melamine. Chất này có trong sữa bột là do con người thêm vào nhằm tăng thêm hàm lượng protein trong nguyên liệu sữa tươi hoặc sữa bột.

Ông Dương Sùng Dũng thông báo Bộ Y tế Trung Quốc đã thông báo sự việc với Tổ chức Y tế thế giới, các ban ngành y tế Hong Kong, Macau, Đài Loan, đại sứ quán New Zealand tại Trung Quốc và giới báo chí.

Ông Dương Sùng Dũng cho biết Công ty Tam Lộc là doanh nghiệp cổ phần tư nhân, chính phủ không nắm giữ cổ phần. Số cổ phần gồm 43% của Tập đoàn Fonterra (New Zealand), 56% của Công ty Tam Lộc Thạch Gia Trang và phần còn lại của một số cổ đông khác.

Đến nay, tỉnh Hà Bắc đã bắt giữ 19 nghi can và triệu tập thẩm vấn 78 người khác.