Vụ Vatileaks: trợ lý giáo hoàng lãnh 18 tháng tù

Ông Gabriele (giữa) tại tòa - Ảnh: NYT

Người phát ngôn của tòa thánh, Federico Lombardi, nói ngày 6-10 rằng “rất có thể” giáo hoàng sẽ ân xá cho Gabriele, người đã làm trợ lý cho ông trong sáu năm qua, theo báo Mỹ The New York Times.

Sự kiện này kết thúc một trong những vụ việc khó xử nhất với tòa thánh trong thời gian gần đây. Một cuốn sách dựa trên hàng loạt tài liệu do Gabriele cung cấp đã đưa ra nhiều cáo buộc về tình trạng quản lý tài chính sai trái, đấu đá nội bộ và căng thẳng trong những người lãnh đạo ở Vatican.

Tòa án đầu tiên tuyên Gabriele 3 năm tù giam, nhưng mức án được giảm xuống còn 18 tháng với các tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc ông thừa nhận công khai rằng đã phản bội lại lòng tin của giáo hoàng.

Phát biểu tại tòa, Gabriele nói ông “không phải là một tên trộm” và “tin tưởng sâu sắc rằng tôi hành động vì tình yêu thiêng liêng với giáo hội” và giáo hoàng.

Trong vài tháng, bắt đầu từ tháng 11-2011, Gabriele đã cung cấp một số lượng lớn tài liệu cho nhà báo Gianluigi Nuzzi. Nuzzi sử dụng các tài liệu đó để viết cuốn sách của ông His Holiness: the Secret Papers of Pope Benedict XVI (Đức ngài: Những tài liệu bí mật của Giáo hoàng Benedict XVI).

Hai tuần sau khi cuốn sách được xuất bản vào tháng 5, Gabriele bị bắt giữ cùng hàng trăm bản copy các tài liệu được tìm thấy trong căn hộ của ông ở Vatican City, nơi ông sống cùng vợ và ba con. Gabriele đã bị tạm giam hai tháng, sau đó được thả ra và quản thúc tại gia.

Trước tòa, Gabriele thừa nhận đã lấy các tài liệu nhưng nói động cơ của ông là vì giáo hoàng, người mà ông cho rằng đã không được thông tin đầy đủ về những hành vi sai trái ở Vatican. Phiên tòa diễn ra trong không đầy một tuần và rất được dư luận chú ý.

“Đó là một bản án công bằng” - luật sư của Gabriele, Cristiana Arru, nói sau khi tuyên án. Ông Arru và thân chủ có ba ngày để kháng án. Một chuyên gia về máy tính của tòa thánh cũng đã bị truy tố tội đồng phạm với Gabriele và phiên tòa xử người này sẽ diễn ra sau.

Theo Hải Minh (TTO)