Wall Street Journal, CNN cũng bị “tin tặc Trung Quốc” tấn công

Một ngày sau khi The New York Times lên tiếng, WSJ ngày 31-1 ra thông báo nói các tin tặc đang cố kiểm soát trang về Trung Quốc của báo.

“Các chứng cứ cho thấy các nỗ lực thâm nhập không nhằm kiếm lợi thương mại hay thu thập trái phép thông tin khách hàng. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với giới chính quyền và các chuyên gia an ninh, đồng thời áp dụng các biện pháp sâu rộng để bảo vệ khách hàng, nhân viên, phóng viên và các nguồn tin của báo” – người phát ngôn WSJ nói.

Không nói rõ thời điểm bị tấn công nhưng WSJ cho biết một mạng lưới thắt chặt an ninh đã hoàn tất trong ngày 31-1. Tờ báo cũng đặt vấn đề Trung Quốc do thám truyền thông Mỹ đã trở thành “hiện tượng phổ biến”.

Đến lượt Wall Street Journal tố cáo bị tin tặc Trung Quốc tấn công. Ảnh: AP



Cùng ngày 31-1, CNN cho hay bộ phận quốc tế của đài đã tê liệt trong nhiều phút vì đưa tin về vụ báo The New York Times bị tin tặc tấn công. “CNNI mất hình trong 6 phút. Trung Quốc tấn công CNN vì bài phỏng vấn về vụ New York Times” – người dẫn chương trình tin quốc tế của CNN, Hala Gorani, viết trên Twitter.

Ngoài ra, theo New York Times, hãng tin Bloomberg cũng là mục tiêu tấn công của tin tặc Trung Quốc sau khi đăng tải một bài báo hồi tháng 6 về tài sản của gia đình ông Tập Cận Bình.

Trong khi đó, Trung Quốc ngày 31-1 cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc tấn công hệ thống mạng của tờ New York Times. “Trung Quốc cũng là nạn nhân của tin tặc và luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm những hành vi này. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có thái độ trách nhiệm về vấn đề này” – ông Hồng nói.

Theo Bằng Vy (NLĐO / BBC, Wall Street Journal)